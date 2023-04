Achtung, Bayern: Hier sind die größten Comebacks der Geschichte

Der FC Bayern peilt am Mittwoch gegen Manchester City eine Aufholjagd an – und kann auf historische Vorbilder aus Politik, Literatur und der Welt der Promis bauen.

Es ist eine Sensation mit Ansage, die der FC Bayern München am Mittwochabend anpeilt: Im Heimspiel gegen Manchester City soll ein eigentlich völlig aussichtsloses 0:3 aus dem Hinspiel egalisiert werden. Das ist selbst für den FCB ganz schön unwahrscheinlich, aber schließlich geht es ja um was ( Champions League!) und außerdem handelt es sich ja immer noch um den deutschen Vorzeigeklub.

Wenn um 21 Uhr in der Münchner Arena angepfiffen wird, brauchen die Bayern "was Magisches", wie es Ober-Bayer Thomas Müller betonte. Stimmt schon. Zugleich gilt aber auch: Nichts ist unmöglich, was zumindest denkbar ist. Nicht nur die Sportgeschichte ist voll mit den unwahrscheinlichsten Comebacks. Friedrich Merz etwa galt vor einigen Jahren noch als politischer Eremit, kam dann zurück, um bei der Wahl zum CDU-Chef nochmals zu scheitern – und thront heute doch an der Spitze von Deutschlands renommiertester Oppositionspartei. In Literatur und Film gibt es haufenweise Comebacks: Jon Snow, Bobby Ewing, Lazarus...

Das Comeback von "Bennifer" sollte dem FC Bayern Mut machen

Aber auch Freunde des Klatsches und Tratsches aus der Promi-Welt wissen, wie ein unwahrscheinliches Comeback aussieht. Jennifer Lopez und Ben Affleck, in Fachkreisen als "Bennifer" bezeichnet, waren in den Nullerjahren ein scheinbar unzertrennliches Traumpaar, trennten sich aber, fanden neue Partner – und kamen vor Kurzem wieder zusammen, um standesgemäß in einer Drive-In-Kapelle in Las Vegas zu heiraten.

Also: Es ist alles andere als ausgeschlossen, dass die Bayern am Mittwochabend ihr eigenes Happy-End finden. Nur dass dieses statt in Las Vegas in der Allianz Arena in München stattfinden würde.

