Pressestimmen zur FCB-Pleite bei Villarreal: "Konfuse Bayern überrumpelt"

Nach der CL-Hinspielpleite bei Villarreal geht die europäische Presse mit Bayern München hart ins Gericht. "Heroische" Spanier werden für ihre Leistung bewundert.

Das Viertelfinal-Hinspiel zwischen dem FC Villarreal und dem FC Bayern verzückte neutrale Gemüter. Ein kämpfender Außenseiter, der dem Favoriten die Stirn bietet und am Ende sogar einen verdienten Sieg einfährt: Am Ende behielt der spanische Klub gegen den Serienmeister der Bundesliga mit 1:0 die Oberhand, ein höherer Sieg wäre möglich und dem Spielverlauf nach sogar gerechtfertigt gewesen. Das schreibt die internationale Presse über das erste Aufeinandertreffen an der spanischen Ostküste:

Villarreal schlägt FC Bayern: Gäste "mit 0:1 noch gut bedient"

Deutsche Pressestimmen:

Sky: "Halbfinale in Gefahr! Konfuse Bayern von Villarreal überrumpelt"

Spox: "Verdiente Pleite! Bayern mit 0:1 in Villarreal noch gut bedient"

SPORT1: "FC Bayern patzt - und hat sogar noch Glück"

Lesen Sie dazu auch

Sportschau.de: "Knappe Niederlage - FC Bayern in Villarreal noch bestens bedient"

Bild: "Pleite gegen Villarreal! Bei Bayern klappten nur die Wechsel"

Spanische Pressestimmen:

Mundo Deportivo: "Ein heroisches Villarreal setzt den ersten Schlag gegen Bayern"

Marca: "Ein überragendes Villarreal lässt die Bayern lebend davonkommen"

AS: "Villarreal zähmt die Bestie"

Schweizer Pressestimmen:

Blick: „Bayern kommt trotz Pleite glimpflich davon“

Berner Zeitung: „Bayern taucht in Spanien“

FC Bayern kassiert CL-Niederlage - "Villarreal verblüfft weiter"

Italienische Pressestimmen:

Gazzetta dello Sport: "Villarreal verblüfft Europa weiter: Nach Juve ringen sie auch die Bayern nieder"

Corriere dello Sport: "Villarreals Meisterstück: Bayern k.o."

Englische Pressestimmen:

BBC: "Villarreal schockt Deutschen Meister Bayern München"

Guardian: "Danjuma gibt Emery-Team überraschende Halbzeitführung"

Goal: "Bayern schießt gegen Villarreal ins Leere und beendet historische Champions-League-Serie"

Österreichische Pressestimmen:

ORF: "Villarreal bringt Bayern in die Bredouille"

Krone: "Villarreal siegt gegen chancenloses Bayern München"