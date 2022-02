Manuel Neuers taktischer Rückzug an den OP-Tisch

Etwas überraschend lässt sich Bayern-Torhüter Manuel Neuer am Knie operieren und fällt rund einen Monat aus. Der Zeitpunkt kommt für einen FCB-Profi zur optimalen Zeit.

Thomas Müller hatte die Aufgaben des FC Bayern für die nun beginnende heiße Phase kürzlich recht treffend zusammen gefasst: "Aus meiner Sicht wird es ein wichtiger Erfolgsfaktor sein, dass wir in der entscheidenden Phase im Frühjahr den gesamten Kader beisammen haben. Das klappt nie zu hundert Prozent, aber vielleicht kommen wir nah ran."

Seit Sonntagabend ist klar, dass ein wichtiges Puzzle-Teil im Bayern-Kader in den kommenden Wochen fehlen wird: Manuel Neuer. Der Nationalkeeper wurde am Sonntagabend in Innsbruck bei Kniespezialist Dr. Christian Fink operiert, der auch schon Leroy Sanés Kreuzbandriss im Sommer 2019 behandelt hatte.

Neuer will bald wieder auf den Platz: "Alles super gelaufen"

Im Gegensatz zur Verletzung des Mittelfeldspielers ist der Eingriff bei Neuer aber weitaus überschaubarer. Laut Informationen des Kicker wurde ein Teil des rechten Innenmeniskus entfernt, um ein weiteres Einreißen zu verhindern. Die Stelle hatte Neuer bereits seit einiger Zeit Probleme bereitet hatte – auch wenn diese sich offenkundig nicht auf seine sportlichen Leistungen ausgewirkt hatten. In einer Nachricht auf Instagram spricht der Schlussmann davon, dass er "in einigen Wochen" wieder auf dem Platz stehen werde. "Alles ist super gelaufen, sodass ich zeitnah mit dem Aufbautraining beginnen kann."

Als realistisch gilt eine Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen. Damit würde Neuer für die Bundesligapartien gegen die nicht gerade übermächtig eingeschätzten Konkurrenten aus Bochum, Fürth, und Frankfurt sowie im Spiel gegen Leverkusen ausfallen, je nach Heilungsverlauf auch noch in für März angesetzten Begegnungen gegen Hoffenheim und Union Berlin. Angesichts eines aktuell auf neun Punkte angewachsenen Polsters auf Verfolger Dortmund ist die Lage für die Bayern in der Bundesliga ohnehin recht komfortabel. In der Champions League werden Hin- und Rückspiel gegen Red Bull Salzburg ohne den Nationalkeeper stattfinden.

Letztlich würde Neuer dann aber in den von Müller als entscheidenden Wochen zur Verfügung stehen. In dieser Saison bedeutet das vor allem: in der Champions League. Das Viertelfinale des Wettbewerbs wird zwischen dem 5. und 13. April ausgetragen; bis dahin sollte Neuer wieder fit sein.

War wieder beim Lauftraining zu sehen: Ersatzkeeper Sven Ulrich vom FC Bayern. Foto: Matthias Balk/dpa

Für Sven Ulreich ist die Neuer-OP eine große Chance

Die Absenz Neuers lässt hingegen die Aktien eines anderen Bayern-Spielers steigen: Sven Ulreich. Der 33-Jährige, der nach einem missglückten Ausflug zum Hamburger SV in der vergangenen Saison wieder beim FC Bayern unter Vertrag steht, hatte Neuer schon während dessen Fußbrüchen vertreten – und das so gut gemacht, dass er sogar eine Einladung zur Nationalmannschaft erhalten hatte.

In der aktuellen Spielzeit kommt Ulreich aber nur auf zwei Pflichtspiele: In der ersten Runde des DFB-Pokals kam er beim 12:0 gegen den Bremer SV zum Einsatz und wurde dort kaum gefordert. In der zweiten Partie sah der ehemalige VfB-Keeper nicht sonderlich gut aus: Beim 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach zum Rückrundenauftakt war er an beiden Gegentreffern nicht schuldlos. Werbung in eigener Sache wäre angesichts eines im Sommer auslaufenden Vertrags aber durchaus förderlich.

Nübel und Früchtl stehen auch noch beim FC Bayern unter Vertrag

Die Konkurrenz ist – wie überall beim FC Bayern – groß. Neben Neuer bewirbt sich auch Christian Früchtl (Vertrag bis 2023) um einen Platz im Kader des Rekordmeisters. Auch der bis 2023 an Monaco ausgeliehene Alexander Nübel steht noch bis 2025 beim Rekordmeister unter Vertrag. Auch wenn dessen Berater eine vorzeitige Rückkehr seines Schützlings in diesem Sommer angesichts der Konkurrenzsituation schon ausgeschlossen hatte. Das Arbeitspapier Neuers ist noch bis Sommer 2023 datiert und soll, wie Präsident Herbert Hainer zuletzt betonte, verlängert werden.

Das dürfte im Interesse des Keepers sein – auch wenn, wie er nach dem Leipzig-Sieg zugab, ihn der Abgang von Niklas Süle zum BVB "nervte". Über seine Zukunftsplanung sagte Neuer: "Der Plan ist: Solange ich fit bin, solange ich gesund bin, solange ich gebraucht werde, es Spaß macht, werde ich weiterspielen." Über eine Ausdehnung des Arbeitspapiers bis 2025 wurde zuletzt schon spekuliert. In den kommenden Wochen wird Neuer Zeit haben, über eine Verlängerung nachzudenken.