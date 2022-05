Stuttgarter Partycrasher: Bayern spielt nur remis vor Schalen-Übergabe

Gegen den VfB kommt der FC Bayern nicht über ein Remis hinaus. Der Punkt könnte für Stuttgart Gold wert sein und die Laune bei den Bayern weiter verschlechtern.

Auch wenn die Meisterschaft des FC Bayern schon eine Weile feststand: Die Überreichung der Schale wollte sich die Mannschaft dann doch nicht vermiesen lassen. Und eigentlich hätte es keinen geeigneteren Gegner für das letzte Bundesliga-Heimspiel als den VfB Stuttgart gegeben: Die Schwaben kamen am Sonntag mit einer Bilanz nach München, die mit „katastrophal“ recht treffend umschrieben ist. Von den jüngsten 22 Aufeinandertreffen der beiden Teams gewann der FC Bayern nur eines nicht. Und eigentlich hätte es wenig Gründe gegeben, warum der FC Bayern diesmal gnädig mit den Schwaben sein sollte: Die verfrühte Abschlussfeier weiter Teile des FCB-Kaders nach Ibiza hatte das Team in die Bringschuld gebracht, zudem durfte der FCB nicht nur die Schale, sondern auch das neue Heimtrikot vorführen. Bayern-Coach Julian Nagelsmann hatte vor Spielbeginn bei DAZN den Zwei-Tages-Trip seiner Spieler verteidigt: „Die waren auch nicht alle beim Komasaufen. Das muss man schon mal sagen. Sie haben sich gebührend verhalten, hatte paar schöne Stunden zusammen.“ Letztlich stand aber nur ein 2:2 des FC Bayern gegen den Abstiegskandidaten zu Buche.

Die Münchner scheiterten mehrfach am Aluminium

Die Schwaben hatten bereits gezeigt, dass sie das Zeug zum Partycrasher haben: Denn der einzige Sieg in einer langen Reihe von teils krachenden Niederlagen gelang den Stuttgartern am letzten Spieltag der Saison 2017/18: Mit Trainer Tayfun Korkut gewann das Team mit 4:1 und ließ die Übergabe der Schale damals zur recht frusthaltigen Angelegenheit werden. Diesmal sollte es schon ein Sieg sein – schließlich stand ein wenig auch die Bilanz einer Spielzeit, in der „nur“ die Meisterschaft gelang, ein wenig zur Disposition. Doch genau dieses Szenario nahm nach acht Spielminuten Formen an: Beim VfB brachte Omar Marmoush den Ball mit Tempo in den Strafraum, wo der Portugiese Tiago Tomás per Direktabnahme unter die Latte knallte. Die Bayern, bei denen Trainer Julian Nagelsmann die beste Elf aufgeboten und im Vergleich zur Niederlage in Mainz fünfmal gewechselt hatte, zeigten sich zuerst kurz geschockt, reagierten dann mit wütenden Angriffen und hätten eigentlich kurz darauf den Ausgleich erzielen müssen. Der Schuss von Thomas Müller klatschte aber nur an die Latte (12.), der von Leon Goretzka aus ins Seitenaus (13.). Der FC Bayern hatte nach einer halben Stunde zwar über 80 Prozent Ballbesitz, lag aber hinten. Der VfB blieb über Konter gefährlich und hätte durch Marmoush, der nach einem Kalajdzic-Pass frei vor Neuer aufgetaucht war, das zweite Tor nachlegen können (23.).

Letztlich geschah aber das, was zumindest in der Bundesliga meistens passiert, wenn der FC Bayern den Druck erhöht: Tor für den Rekordmeister. Serge Gnabry, ein Mitglied der Ibiza-Reisegruppe, ließ im Strafraum drei Gegenspieler aussteigen. Den Schuss des Nationalspielers, der in der Jugend des VfB ausgebildet wurde, lenkte jedoch Konstantinos Mavropanos noch ab, so dass formal ein Eigentor zu Buche stand (35.). Kurz vor der Halbzeit rückte Thomas Müller, der unter der Woche seinen Vertrag verlängert hatte, das Ergebnis aus Bayern-Sicht zurecht: Nach einem Pass von Dayot Upamecano ließ der 32-Jährige seine Gegenspieler stehen und traf zum 2:1 (44.).

Schaler Beigeschmack bei Schalen-Übergabe für die Bayern

Nach dem Seitenwechsel wollte der FC Bayern die nächsten Tore erzwingen, stand hoch und hätte durch Müller auch beinahe getroffen. Statt ins Tor schoss der Angreifer jedoch ins Aus. Im Gegenzug nutzte Sasa Kalajdzic eine Flanke des unbedrängten Borna Sosa zum 2:2 eiskalt aus (52.) – und hätte wenig später sogar die erneute Führung für sein Team besorgen können. Der Österreicher scheiterte aber frei vor Manuel Neuer (53.). Der FC Bayern sammelte daraufhin weiter Ballbesitz, während der VfB Stuttgart mit teils mutigem Pressing seine Chancen suchte und so auch zu mehr Spielanteilen kam. Das Spiel wog nun hin und her: Der eingewechselte Philipp Förster verzog seinen Schuss nach einem Konter (74.). Lewandowski sorgte für den zweiten Lattentreffer der Bayern (76.)., während Förster erneut an Neuer scheiterte (80.). Die Gäste waren nun längst gleichwertig.

Große Chancen blieben oder gar Tore gelangen den sichtlich bemühten, letztlich aber oft zu verkrampft spielenden Münchnern aber in der hektischen Schlussphase verwehrt. Der Punktgewinn in München könnte für die Stuttgarter noch Gold wert sein: Denn mit einem Sieg am letzten Spieltag gegen Köln und einer Hertha-Niederlage beim BVB könnte die Mannschaft doch noch den direkten Klassenerhalt feiern und Berlin in die Relegation schicken. Der FCA ist durch das Remis definitiv auch in der kommenden Saison in der Bundesliga . Dem FC Bayern bleibt zwar die Schale, aber auch ein schaler Beigeschmack.

