Vor Viertelfinal-Rückspiel: Niklas Süle fällt beim FC Bayern aus

Der FC Bayern muss gegen Villarreal die 0:1-Hinspielniederlage wettmachen. Niklas Süle fällt aus, Kapitän Neuer und Trainer Nagelsmann geben sich kämpferisch.

Darauf, dass die Hinspielniederlage beim FC Villarreal mit 0:1 angesichts der Vielzahl der Chancen der Spanier etwas zu pfleglich ausgefallen ist, sollte man Bayerns Trainer Julian Nagelsmann eher nicht mehr ansprechen. "Ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass Villarreal zu wenig Tore gemacht hat", sagte der 34-Jährige. Um dann trotzig hinzuzufügen: "Sie haben einen Fehler gemacht: Sie haben uns damit am Leben gelassen. Und diesen Fehler wollen wir bestrafen."

Nicht mithelfen wird beim Rückspiel im Viertelfinale der Champions League (Dienstag, 21 Uhr, Amazon Prime) Nationalverteidiger Niklas Süle. Ihn setzt eine Grippe außer Kraft. Schon gegen den FCA am Samstag hatte er deswegen passen müssen. Zu früh kommt das Spiel zudem für Stürmer Eric-Maxim Choupo-Moting, der zuerst wegen einer Corona-Infektion, später mit Knieproblemen fehlte. Der kamerunische Nationalspieler befindet sich zwar im Aufbautraining, ist aber noch kein Thema für den Spieltagskader. Ansonsten sind bis auf die bereits bekannten Ausfälle Tolisso (Muskelfaserriss) und Sarr (Adduktoren) alle Mann an Bord.

Ist heiß auf das Rückspiel gegen Villarreal: Bayern-Kapitän Manuel Neuer. Foto: Sven Hoppe, dpa

Kapitän Manuel Neuer: "Mit uns ist nicht zu spaßen"

Und die wollen beweisen, dass der Auftritt gegen Villarreal vor einer knappen Woche ein Aussetzer war. Kapitän Manuel Neuer gab sich auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel kämpferisch: "Mit uns ist nicht zu spaßen, wenn wir so ein Spiel wie in Villarreal 0:1 verloren haben. Das wurmt uns natürlich." Dass der FC Bayern nach zuletzt dürftigen Auftritten in Spanien und am Samstag gegen den FC Augsburg nun wieder in die Spur finden wird, daran hat Neuer keinen Zweifel. Der "eigene Wille" und der "Charakter der Mannschaft" werde dafür sorgen, so Neuer: "Wir haben schon einiges erreicht und wissen, worauf es ankommt."

Das sieht auch sein Trainer Nagelsmann so: "Vielleicht ist es menschlich, dass, wenn man viele Titel gewinnt, manchmal ein besonderer Druck nötig ist, um besondere Leistungen zu erzielen." Mit dem am Samstag genervt auf seine Auswechslung reagierten Leroy Sané habe Nagelsmann wie mit "fast allen" Spielern gesprochen und will dessen Reaktion nicht überbewerten: "So schnell er in den Frust abrutscht, so schnell kommt er da auch wieder raus."

