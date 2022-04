Münchner Zahlenspiele: Wenn die Elf zur Zwölf wird

Der Zwölfte Mann mal anders: Das bajuwarische Wechsel-Kuriosum ist prädestiniert für ein paar Zahlen-Spielereien.

Zwei Jahre lang wurde er vermisst: der Zwölfte Mann. Als solcher fungierte zu Vor-Corona-Zeiten die Anhängerschaft in Fußballstadien. Der Zwölfte Mann konnten gleichwohl auch Frauen sein, wichtig war nur, den Heimverein möglichst laut zu unterstützen. Am Wochenende durften die Fans nun erstmals wieder bundesweit die Arenen füllen und die Ergebnisse lassen vermuten, dass die ungewohnte Unterstützung des Zwölften Mannes die Heimteams eher irritiert hat.

So unterlagen die Dortmunder vor über 80.000 Fans den Leipzigern. Bielefeld, Frankfurt, Gladbach und Hoffenheim gelang ebenfalls kein Heimsieg – und dann war da ja noch das unlautere Vorgehen des FC Bayern in Freiburg. Spielten die Münchner als Gast doch kurzzeitig mit zwölf Spielern. Dabei mussten sie gar keine Nachteile mehr ausgleichen, schließlich führten sie zu dem Zeitpunkt schon mit 3:1. Das Kuriosum beruhte auf einem Missverständnis. Die Anzeigetafel wies die Nummer 29 an, das Feld zu verlassen. Die aber trug niemand, Kingsley Coman war mal ihr Besitzer, führt aber seit dieser Saison die Elf. Die Elf blieb in der Elf, die dann eine Zwölf war, weil Marcel Sabitzer schon auf den Platz gelaufen war. 17 Sekunden lief das Spiel so, bevor es acht Minuten unterbrochen wurde und nun möglicherweise wochenlang die Sportgerichte beschäftigt.

Die Bayern werden am Ende wohl ihre drei Punkte behalten und können dann auch gut mit den Frotzeleien leben, dass sie nicht mal bis elf zählen können. Bei neun Punkten Vorsprung steht die zehnte Meisterschaft in Folge kurz bevor – erarbeitet von einer Elf, die auch mal eine Zwölf ist.

