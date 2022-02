Muss bei den Bayern jetzt der Ersatz vom Neuer-Ersatz ran?

Nach dem Ausfall von Manuel Neuer müssen die Münchner möglicherweise auch auf Sven Ulreich verzichten.

Auch das zeichnet ja den FC Bayern aus. Beim deutschen Meister werden Qualitätsdebatten geführt, denen sich die meisten anderen Bundesligisten nicht stellen müssen. So ist beispielsweise der Name des Ersatztorhüters von Arminia Bielefeld schon außerhalb Bielefelds kaum jemanden geläufig – was freilich noch nichts über die Klasse von Stefanos Kapino aussagt. Die Nummer zwei des FC Bayern kennen dagegen die meisten Fußballfans. Zweimal durfte Sven Ulreich in dieser Saison Manuel Neuer vertreten. Zumindest der letzte Einsatz ließ Kritik an ihm aufkommen.

Eine von neun Corona-Infektionen dezimierte Mannschaft verlor 1:2 gegen Gladbach, Ulreich sah bei beiden Gegentoren nicht gut aus und weit über die Grenzen Münchens – bis über Bielefeld – hinaus machten sich die Anhänger Gedanken, wie denn das zu bewerkstelligen sein wird, falls Manuel Neuer in der wirklich wichtigen Saisonphase ausfällt. In der vergangenen Saison hatten die Münchner schon einmal schlechte Erfahrungen mit dem Ausfall eines Leistungsträgers gemacht. Robert Lewandowski konnte in den Champions-League-Duellen gegen Paris nicht mitwirken – und die Münchner schieden aus. Im Frühjahr 2022 ist Neuer verletzt, Ulreich soll ihn vertreten. Wenn es dann im April wirklich wichtig wird, sollte der Nationaltorhüter wieder einsatzbereit sein.

Torwart Christian Früchtl kommt gegen Bochum möglicherweise zu seinem ersten Profieinsatz für den FC Bayern. Foto: Sven Hoppe, dpa

Vielleicht aber wird Neuer vorerst gar nicht von Ulreich vertreten. Wie die Bild berichtet, soll es beim Ersatzmann am Mittwoch einen nicht eindeutigen Corona-Test gegeben haben. Möglich also, dass am Samstag in Bochum der dritte Torwart der Bayern zwischen den Pfosten steht. Dabei handelt es sich um den 22-jährigen Christian Früchtl, der zwar noch keine einzige Profipartie für die Münchner bestritten hat, trotzdem aber bekannter als Stefanos Kapino sein dürfte.

Jamal Musiala fällt mit einer Corona-Infektion aus

Ganz sicher nicht im Kader der Münchner wird sich Jamal Musiala befinden, dessen Corona-Test zwar ein eindeutiges Ergebnis geliefert hat, allerdings ein positives. Dafür hat Trainer Julian Nagelsmann mit Eric-Maxim Choupo-Moting eine andere Alternative für die Offensive zur Auswahl. Der Kameruner ist unlängst vom Afrika-Cup zurückgekommen.

Der Stürmer ist der Sven Ulreich der Offensive. Bereit für den Fall, dass Lewandowski ausfällt.

Lesen Sie dazu auch