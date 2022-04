Nagelsmann verärgert über Freiburg-Einspruch: "Hätte es nicht gemacht"

Dass der SC Freiburg wegen des Wechselfehlers des FC Bayern Einspruch eingelegt hat, missfällt Bayern-Coach Nagelsmann sichtlich: "Kann es nicht verstehen."

Es ist und bleibt der Aufreger des vergangenen Bundesliga-Spieltags: Weil der FC Bayern beim 4:1-Sieg gegen SC Freiburg kurzzeitig mit zwölf Spielern auf dem Platz stand, legte der Breisgau-Klub am Montagabend Einspruch gegen die Wertung ein. Während Vorstandschef Oliver Kahn sich betont gelassen gibt, sieht das Bayern-Trainer Julian Nagelsmann anders: "Ich kann nicht verstehen, dass Freiburg das macht", sagte der merklich verärgerte Coach über das Vorgehen des Bundesliga-Rivalen.

Nagelsmann betonte auf der Pressekonferenz des FCB vor dem Champions-League-Hinspiel gegen Villarreal (Mittwoch, 21 Uhr) sein Unverständnis: "Ich glaube nicht, dass Freiburg in den 18 Sekunden, in denen wir ein Mann mehr waren, zwei Tore geschossen hätte. Ich persönlich hätte es nicht gemacht, weil ich finde, dass du den Fehler eines Dritten ausnutzt, um vielleicht zu Punkten zu kommen, weil der Druck der Fans oder der Sponsoren so groß wird." In der Partie am Samstag hatte Nagelsmann Kingsley Coman auswechseln wollen.

Der FC Bayern spielte 18 Sekunden lang mit zwölf Mann

Anstatt seiner Rückennummer 11 wurde aber die ehemalige Nummer 29 angezeigt, sodass sich der Franzose nicht angesprochen fühlte. Niklas Süle betrat das Feld, ohne dass Coman es verließ. Beim Stand von 3:1 für den FC Bayern in Spielminute 85 standen 18 Sekunden lang zwölf Bayern-Spieler auf dem Feld, ehe der Fehler bemerkt wurde. Entscheidende Situationen fanden in dieser Zeit nicht statt.

Offenbar zum Einwand des SC, wonach man als Verein, der noch um die Qualifikation zur Champions League spielt, seinen Mitgliedern zu Rechenschaft verpflichtet sei, sagte Nagelsmann: "Ich weiß nicht, ob du dir auf die Schulter klopfen kannst, solltest du international spielen aufgrund von drei Punkten, die du sportlich de facto nicht gewonnen hast. Ich wäre da nicht so glücklich. Deswegen hätte ich dem Verein klar kommuniziert, dass wir nicht Einspruch einlegen. Das hat mich überrascht und es zeigt, welcher Druck herrscht." Ein letzter Satz in Richtung des als Branchen-Saubermann geltenden SC Freiburg konnte sich der verärgerte Nagelsmann nicht verkneifen: "Das Bild, das man sich hier malt, ist vielleicht nicht immer so klar gezeichnet."

Etwas gelassener zeigte sich Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn bezüglich der Angelegenheit. "Wir sind nicht überrascht, dass der SC Freiburg Einspruch eingelegt hat. Die Angelegenheit liegt nun in den Händen der Sportgerichtsbarkeit, der wir voll vertrauen", sagte der Ex-Nationaltorhüter der dpa auf Anfrage.

