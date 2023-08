Pressestimmen zum Kane-Transfer: "Prestigeerfolg für den FC Bayern"

Der Rekord-Transfer von Harry Kane zum FC Bayern wird von der deutschen Medienlandschaft positiv aufgenommen – und auch aus dem Vereinigten Königreich erhält der Stürmer bestärkende Worte.

Wunschstürmer Harry Kane wechselt zum FC Bayern – das ist seit Samstag offiziell. Nach zähen Verhandlungen über die Ablösesumme und einem stundenlangen Medizincheck unterschrieb er nach Clubangaben am Samstag seinen Vierjahresvertrag beim FC Bayern. Kane gilt als Normalo unter den extrovertierten Fußballstars. "Es gab so viele großartige Momente und besondere Erinnerungen - Erinnerungen, die ich für immer wertschätzen werde“, sagte er in einem Instagram-Video zum Abschied.

Pressestimmen zur Relegation HSV - VfB: Kein "Wunder von der Elbe"

"Wer aber erstmals in seiner Geschichte mehr als 100 Millionen Euro für einen Transfer ausgibt, wird sich mit Erfolgen in Bundesliga und Pokal ganz sicher nicht zufrieden geben. Letztlich wird also die Champions League entscheidend für die Bewertung sein, ob Kane bei den Bayern eine Erfolgsgeschichte wird." – Sportschau

"100 Millionen Euro Ablöse plus möglicher Bonuszahlungen in zweistelliger Millionenhöhe, dazu ein Jahresgehalt von kolportierten 25 Millionen Euro. Keine Frage: Mit dem Transfer von Harry Kane sprengt der FC Bayern München alle bis dato vorherrschenden Grenzen." – Eurosport

"An der Säbener Straße dürfte man auf jeden Fall froh sein, dass der Transfer nun endlich in trockenen Tüchern ist, war er doch sprichwörtlich eine schwere Geburt. Über Wochen zogen sich die komplizierten Verhandlungen wie Kaugummi." – Kicker

HSV - VfB: Pressestimmen nach der Relegation

"Englands Superstar stürmt jetzt in der Bundesliga. Das ist ein Prestigeerfolg für den FC Bayern. Für den deutschen Fußball bedeutet es aber bloß: noch mehr Langeweile." – Spiegel

"Um den großen Denkfehler der vergangenen Saison wiedergutzumachen, sind die Bayern sogar bereit, eherne Hausregeln zu opfern. Der sagenhaft teure Harry Kane dürfte nicht nur den Fußball des FC Bayern, sondern auch die Kabine verändern." – Süddeutsche Zeitung

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Der Wechsel des englischen Torjägers Harry Kane zum FC Bayern ist fix. Im Training vor dem Supercup gab es schon mal erste Tore. Trifft der Neuzugang auch im Supercup? Video: dpa

"Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft spielt nun in München. Wow! Doch wird Harry Kane das Geld wert sein, das der FC Bayern ausgibt? Wer mit Wahrscheinlichkeiten argumentiert, muss sagen: Nein!" – Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Die ganze Bundesliga wird von Kanes Popularität profitieren. 100 Millionen Euro sind verdammt viel Geld. Aber der FC Bayern hat sie verdammt gut investiert." – Bild

"Harry Kane hat sich viel Zeit gelassen und weder Bayern München noch die Tottenham-Fans haben ihm dafür gedankt. Aber der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, der die Fans der Spurs nach der Bestätigung seines Wechsels endlich von ihrem Leid erlöste, hat mit seinem Wechsel zu den Bayern eindeutig die richtige Entscheidung getroffen." – The Sun

(AZ)