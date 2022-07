Robert Lewandowski kommt erneut zu spät zum Bayern-Training

Der polnische Stürmer will bekanntlich unbedingt zum FC Barcelona - und ist am zweiten Trainingstag des FC Bayern bereits das zweite Mal zu spät.

Robert Lewandowski - dieser Name steht für gewöhnlich für absolute Präzision und maximale Sorgfältigkeit. Seit der Pole aber unbedingt vom FC Bayern zum FC Barcelona wechseln möchte und diesen Wunsch auch mehrfach öffentlich kundgetan hat, scheint sich das verändert zu haben. Denn am Donnerstag kam die Fleisch gewordene Zuverlässigkeit erneut zu spät zum Training des FC Bayern.

Wie die Bild berichtet, erschien Lewandowski erst um 9.02 Uhr am Trainingszentrum des FC Bayern an der Säbener Straße - Treffpunkt war hingegen aber schon um 9 Uhr. Bereits am Vortag, an seinem ersten Tag der Saisonvorbereitung mit den Münchnern, habe der 33-Jährige den Start um sechs Minuten überzogen. Immerhin: Zum Trainingsstart um 10 Uhr war Lewandowski dann wieder pünktlich - Geld in die Mannschaftskasse dürfte aber wohl geflossen sein.

Der niederländische Nationalspieler Matthijs de Ligt will angeblich wechseln. Foto: Robert Michael, dpa (Archivbild)

Matthijs de Ligt könnte der nächste Millionentransfer des FC Bayern sein

Auf dem Platz habe sich Lewandowski dann um den Austausch mit seinen Mitspielern bemüht und sich nicht, wie auf Fotos und Videos des Vortags zu sehen war, demonstrativ desinteressiert verhalten, schreibt Bild. So oder so geht mit der Trainingsrückkehr die Daily Soap um den wechselwilligen Weltfußballer in die nächste Runde. Dass er persönlich mit dem FC Bayern abgeschlossen habe und auf einen Transfer zum FC Barcelona drängt, hatte Lewandowski immer wieder betont. Über sein Verhältnis zum deutschen Rekordmeister hatte er etwa gesagt: "In meinem Inneren ist etwas erloschen."

Der chronisch verschuldete FC Barcelona lässt unterdessen nicht locker und will den bald 34 Jahre alten Stürmer unbedingt verpflichten. Mittlerweile soll das Angebot der Katalanen auf 40 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro potentieller Boni angestiegen sein. Bislang hat der FC Bayern stets abgewunken - ob das auch so bleibt, wenn das über scheinbar unerschöpfliche Geldquellen verfügende Barcelona nochmals erhöht?

Immerhin scheint beim FC Bayern bald der nächste Millionentransfer anzustehen: Der Niederländer Matthijs de Ligt wird weiterhin von den Münchnern umworben. Juventus Turin wird wohl erst bei einer Ablösesumme von rund 80 Millionen Euro schwach werden. De Ligt hat in Turin übrigens schon seinen Trainingsauftakt hingelegt - und war pünktlich. (eisl)

