FC Bayern erobert gegen müde Berliner souverän die Tabellenspitze zurück

Der FC Bayern gewinnt ohne Mühe mit 3:0 gegen Union Berlin. Dabei freuen sich die Münchner auch über das Comeback eines Langzeitverletzten.

Für bayerische Verhältnisse waren Erfolgserlebnisse zuletzt eher spärlich gesät. Die Niederlage in Mönchengladbach in der Vorwoche ließ auch die letzten Reste eines einst imposanten Vorsprungs an der Tabellenspitze dahinschmelzen. Da kam die Meldung von der Mitgliederverwaltung gerade zur rechten Zeit. Präsident Herbert Hainer begrüßte vor dem sonntäglichen Spiel gegen Union Berlin das 300.000. Mitglied des Vereins, womit man eine "Schallmauer durchbrochen" habe.

Noch lieber sind den Münchnern freilich Schallmauern sportlicher Art – wie beispielsweise die elfte Meisterschaft in Folge. Auf dem Weg dorthin kam dem Spiel gegen die Berliner erhöhte Bedeutung zu, handelt es sich doch bei den Unionern auch nach zwei Dritteln der Saison überraschenderweise immer noch um einen der hartnäckigsten Verfolger. Vor der Partie rangierten die Münchner lediglich aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem Haupstadtdklub. Mit dem 3:0-Erfolg am Sonntag haben die Bayern zusätzlich drei Punkte aufgepolstert.

FC Bayern startet ausgeruht in das Spitzenspiel

Dabei profitierten die Münchner neben der eigenen größtenteils konzentrierten Leistung auch von einer seltenen glücklichen Fügung des Spielplans. Diesmal nämlich war es nicht der Dauermeister, der den Belastungen eng getakteter Partien trotzen musste. Während den Münchnern eine komplette Woche zur Vorbereitung auf das Spitzenspiel genehmigt war, sahen sich die Berliner am Donnerstag in der Europa League Ajax Amsterdam gegenüber und feierten mit dem 3:1-Erfolg samt Einzug ins Achtelfinale einen der größeren Erfolge der Vereinsgeschichte.

Trainer Urs Fischer allerdings steht kein derart hochklassiger und breiter Kader zur Verfügung wie seinem Gegenüber Julian Nagelsmann, weshalb er es im Vergleich zum Amsterdam-Spiel bei drei Veränderungen in seiner Startformation beließ. Nagelsmann wiederum brachte vier neue Spieler – deren Hereinnahme sich bald lohnen sollte. Nach 31 Minuten köpfte Eric-Maxim Choupo-Moting eine Flanke des vergangene Woche fehlenden Kingsley Coman zur Führung ins Tor. Neun Minuten später war es der Franzose selbst, der für das 2:0 sorgte. Thomas Müller leitete im Mittelkreis gedankenschnell per Rückzieher auf Coman weiter, der sich nach einem langen Sprint nur noch Torhüter Frederik Rönnow gegenübersah, diesen ausspielte und einschob. Die Münchner hatten die Defensivkünstler von Union Berlin im eigenen Stadion ausgekontert. Jamal Musiala wiederum sorgte an seinem 20. Geburtstag in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für das 3:0 – vorbereitet hatte abermals Müller.

Thomas Müller sammelt Argumente in eigener Sache

Der wurde in der Vorwoche noch nach 16 Minuten ausgewechselt, um die Defensive nach dem Platzverweis Dayot Upamecanos zu stärken. Um den Offensivmann hatte sich hernach eine Diskussion entsponnen, in deren Mittelpunkt die Frage stand, ob man eine identitätsstiftende Figur mit Kapitänsbinde derart früh vom Feld nehmen sollte. Müllers Leistung lässt den Schluss zu: eher nicht.

Eine Einsatzgarantie aber wird auch er in den kommenden Wochen nur bei ähnlichen Arbeitsnachweisen haben, schließlich muss er sich nun wieder einem weiteren Konkurrenten in der Offensive stellen. Sadio Mané feierte in den letzten 25 Minuten sein Comeback nach über dreimonatiger Verletzungspause.

Derartige Gedankenspiele ob der Aufstellung aber dürften Nagelsmann allemal lieber sein als Diskussionen um die Leistungsfähigkeit seiner Mannschaft. Kommenden Samstag treffen die Münchner auswärts auf den VfB Stuttgart und abermals steht unter der Woche kein Spiel an. Für die Schwaben sind das keine guten Voraussetzungen. Die Bayern machen den Anschein, ihre Erfolgserlebnisse wieder auf dem Feld sammeln zu wollen.

FC Bayern Sommer - Stanisic (78. Joao Cancelo), Pavard, de Ligt, Davies - Goretzka, Kimmich (78. L. Sané) - Coman (65. Mané), Musiala - Choupo-Moting (65. Gnabry), Th. Müller (87. Tel)

1. FC Union Berlin Rönnow - Doekhi, Knoche, Leite - Trimmel, Thorsby (63. Seguin), Khedira (78. Haberer), Laidouni, Roussillon (66. Gießelmann) - S. Becker (63. Leweling), Siebatcheu (63. K. Behrens) – Tore 1:0 Choupo-Moting (31.), 2:0 Coman (40.), 3:0 Musiala (45.+1) – Schiedsrichter Marco Fritz (Korb) – Zuschauer 75000 (ausverkauft)