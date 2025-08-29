Bayern-Trainer Kompany über Sandro Wagner: „Bringt neue Ideen und Herausforderungen“

Dass der kommende Gegner in der Pressekonferenz vor dem Spiel eine bestenfalls untergeordnete Rolle spielt, ist eigentlich die Regel beim FC Bayern. Es ist ja immer allerhand geboten beim Rekordmeister, seien es Unstimmigkeiten in der Führungsetage, mögliche Transfers oder Unbill wegen einer nicht zufriedenstellenden sportlichen Leistung. All das war auch vor dem Spiel der Münchner beim FC Augsburg am Samstagabend durchaus im Münchner Thementopf – Stichwort Woltemade. Und dennoch war der FCA diesmal ein Thema beim FCB – auch wenn sich das Interesse vornehmlich auf den Augsburger Trainer Sandro Wagner stützte. Wie dieser einzuschätzen ist? Für Vincent Kompany ist der 37-Jährige eine Blackbox: „Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich weiß, was er in Unterhaching und der Nationalmannschaft gemacht hat.“ Grundsätzlich bringe ein neuer Trainer aber „neue Ideen und Herausforderungen“ mit. Noch dazu hat Wagner eine Vergangenheit als Bayern-Spieler.

Dass der FC Augsburg, der den Bayern in der Vergangenheit durchaus mal ein Bein stellte, motiviert sein werde – davon geht Kompany aus: „Gegen Bayern zu gewinnen, fühlt sich für jede Mannschaft so an, wie einen Titel zu gewinnen.“ Der FC Bayern ist eben ein besonderer Verein mit einer besonderen Strahlkraft – und einer, der zumindest in der Vergangenheit auf dem Transfermarkt damit wuchern konnte.

Kompany über die Zeit in Burnley: „Unsere Gegner hießen Wolfsburg und Frankfurt“

Aktuell scheint das nicht mehr der Fall zu sein, wie das Beispiel Nick Woltemade zeigt. Der Wechsel-Poker des Sommers scheint mit einer Pointe zu enden, die signifikant für dieses Transferfenster ist: Nachdem die Bayern monatelang um den VfB-Stürmer geworben haben, schlug nun plötzlich Newcastle United zu – und zahlt offenbar nicht nur die von Stuttgart geforderten 80 Millionen Euro, sondern legte zur Sicherheit noch weitere zehn Millionen obendrauf. Woltemade wird der nächste Millionentransfer von der Bundesliga in die Premier League sein.

Was der große Unterschied zwischen der deutschen und der englischen Liga ist? Vincent Kompany, der einst beim FC Burnley auch in der Premier League trainierte, kündigte an, für diese Antwort ins Englische zu wechseln, in dem sich der Belgier sicherer fühlt als im Deutschen. Seine Antwort: „Money.“ Das gab erst mal Lacher auf der Pressekonferenz, die weitere Antwort dürfte der Bundesliga aber nicht gefallen: Alleine durch den Aufstieg in die höchste englische Spielklasse hatte sich das Budget Burnleys um 100 Millionen Euro erhöht: „Auf einmal waren wir auf Augenhöhe mit den besten acht Vereinen der Bundesliga. Wenn wir um Spieler geworben haben, hießen unsere Gegner Frankfurt und Wolfsburg.“ Also etablierte und finanzstarke Klubs.

Für Transfers hat der FC Bayern noch bis Montagabend Zeit

Dass Newcastle nun den Zuschlag erhält, ist für die Bayern dennoch ein empfindlicher Wirkungstreffer fürs Selbstverständnis. Schließlich sei der Klub aus Nordengland „ein guter Verein, aber nicht einer aus der obersten Kategorie“, wie Sportdirektor Christoph Freund unumwunden zugab. „Wenn man sieht, wie viel Geld auf dem Markt ist, ist es extrem.“ Alleine beim TV-Geld ist die Übermacht erdrückend: 1,95 Milliarden Euro werden pro Jahr an die englischen Klubs ausgeschüttet, bei der Bundesliga sind es 1, 12 Milliarden – auch viel, aber eben deutlich weniger. Dazu kommt das Geld von Investoren. Was der FC Bayern gegen diese finanzielle Übermacht ausrichten will? „Wir müssen unseren eigenen Weg gehen“, sagte Freund. Der FC Bayern sei weiterhin ein attraktiver Verein. Ob es gelingt, noch Spieler davon zu überzeugen, wird sich bald zeigen. Am Montag endet das Wechselfenster. „Es gibt Gespräche, aber noch nichts zu verkünden.“