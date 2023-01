Wer gibt dem FC Bayern gegen Leipzig Sicherheit zwischen den Pfosten?

Glückwunsch an die Borussia für diesen Transfer - 9 Millionen für einen 34-jährigen Torhüter ist nicht übel!

Schon bei Bekanntgabe der Nichtverlängerung des Vertrages war ja klar wohin die Reise geht - Gott sei dank war die Borussia noch so smart und hat Sommer noch vor dem Sommer (dann ablösefrei) abgegeben.

Sommer`s Zeit ist eh vorbei - klar hat er letztes Jahr ein paar super Spiele gemacht - aber ich vergleiche diese Phase immer mit einer ähnlichen Phase von Roman Weidenfeller irgendwann in den 90zigern (damals noch bei K`lautern) - da hat Weidenfeller wirklich unglaubliche Spiele, wo er wirklich gehalten hat wie ein Gott. Aber diese Phasen gehen eben auch vorbei. (siehe letztes WM-Spiel der Schweiz gegen Portugal (1:6, Kicker-Note 6 für Sommer)

Sommer ist und war für mich immer schon viel zu klein für einen Torhüter, was auch statistisch nachweislich für ihn schon immer zu großen Defiziten bei Ecken bzw. Strafraumbeherrschung führten. Keine Frage, auf der Linie und Reflexe sind Weltklasse... aber das ist bei der Hälfte der Bundesliga-Torhüter ebenfalls der Fall.

Ich wünsche Sommer bei München alles erdenklich Gute, aber von meinem Gefühl wird das für Sommer bei Bayern nix...

