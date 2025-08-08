Bei den Bayern klappt alles: Eberl sieht keine Notwendigkeit für neue Transfers

Als zehn Minuten vor Ende des Test gegen Tottenham auch noch Jonah Kusi-Asare traf, dürfte sich Max Eberl vielleicht geärgert haben, an diesem Tag keinen Lottoschein ausgefüllt zu haben. Der herrliche Schlenzer des 18-jährigen Schweden zum 4:0 gegen den Europa-League-Sieger war der Beleg dafür: Heute klappt alles. Angefangen vom Angriffswirbel der Bayern, der dafür sorgte, dass nahezu das komplette Spiel in der Hälfte der Londoner stattfand, über die Treffer von Harry Kane (12.), Kingsley Coman (61.) und dem 17-jährige Lennart Karl (75.) bis zum Schlusspunkt. Für Eberl ist das umso wertvoller, weil die vergangenen Wochen für ihn nicht zwingend die entspanntesten gewesen sein dürften. Geld sparen und einnehmen, gleichzeitig den Kader verstärken sollte er – keine leichte Aufgabe in dieser Kombination. Und lange tat sich nichts –bis auf einmal alles klappte.

Mit dem Wechsel von Luis Diaz hat der FC Bayern endlich seine Verstärkung im Sturm gefunden. Die war jetzt mit über 70 Millionen Euro nicht preisgünstig, doch mit dem Transfer von Adam Aznou kamen neun Millionen Euro in die Kasse – und vor allem der Abschied von Joao Palhinha erleichterte das Gehaltsgefüge entscheidend. Dass ausgerechnet jener Portugiese vier Tage nach seinem Wechsel auf die Insel in der Startelf der Spurs stand, einen Elfmeter verursachte und zur Halbzeit ausgewechselt wurde, spricht dafür, dass die Bayern hier den richtigen Schritt gemacht haben. Dass Harry Kane den Strafstoß verschoss (15.) – den ersten im Bayern-Trikot und den ersten seit Dezember 2022 – das war an diesem Abend aber durchaus zu verschmerzen.

Michael Olise zeigte auf der zentralen Position eine starke Leistung

Eberl war nach Spielende wenig überraschend bestens gelaunt. Nach nur einer Woche Training sei es „schon überraschend“ gewesen, mit welcher Intensität die Mannschaft gespielt habe, wie bissig und zielstrebig sie war. Nur die Chancenverwertung könne man kritisieren.

Das Spiel war zugleich auch ein Argument für den bestehenden Kader. Michael Olise brillierte auf der zentralen Position, die wohl erst tief in der Saison wieder von Jamal Musiala bekleidet wird, in der vordersten Reihe wirbelten Diaz, Kane und Coman. Als Trainer Vincent Kompany nach 67 Minuten bis auf Torwart Neuer und Diaz die komplette Mannschaft austauschte, zeigten auch die Youngster um Rückkehrer Paul Wanner und die beiden Torschützen, dass es sich lohnen kann, dem Nachwuchs eine Chance zu geben. Fand auch Eberl, der einen „sehr, sehr guten Eindruck“ von den Talenten hat. „Ihnen kommt auch zugute, dass sie regelmäßig bei uns waren. Sie haben die Abläufe verstanden und wissen, wie wir spielen wollen.“

Der Vertrag von Lennart Karl wird bald verlängert werden

Zugleich sei es wichtig, diese Leistungen konstant zu bringen. Für Lennart Karl, dessen Vertrag in einem Jahr ausläuft, werden dafür offenbar bald die arbeitsrechtlichen Grundlagen geschaffen: Bezüglich seiner Vertragsverlängerung ist Eberl „sehr zuversichtlich“. Der Wechsel von Nick Woltemade, für den der VfB 65 Millionen Euro veranschlagt, kommt hingegen wohl nicht zustande: „Stuttgart hat nicht signalisiert, reden zu wollen und damit ist die Sache auf unserem Tisch.“ Die ganz große Notwendigkeit auf dem Transfermarkt gebe es aktuell nicht mehr, so Eberl: „Wir sind sehr entspannt, weil wir nun in Ruhe draufschauen können.“