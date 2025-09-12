Zwischen mimosig und empfindsam – Was Hoeneß sagt und Eberl meint

Uli Hoeneß ist nicht dafür bekannt, verbal in den Grauschattierungen der deutschen Sprache zu dümpeln. Weiß, schwarz, gut, böse, die Bayern, die anderen. Als er vor einer Woche Max Eberl als „ziemlich empfindlichen“ Zeitgenossen bezeichnete, dürfte er damit gemeint haben, der Sportvorstand solle sich bei internen Diskussionen mal nicht so mimosig verhalten. Der so bezichtigte Eberl versuchte sich nun an einer Umdeutung.

„Wir reden ja von ‚empfindlich‘. Da muss man erstmal das Wort definieren: es heißt empfinden, heißt fühlen. Heißt: Für was bereit sein, für was kämpfen. Wenn du nicht fühlst, wenn du nur einen Job machst … Wenn man das will, dann ist das sehr kalt. Ich glaube, die ganze Welt und unsere Gesellschaft ist sehr kalt und rücksichtslos“, gedankenschweifte er in der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag gegen den Hamburger SV (18.30 Uhr, Sky). Eberl also sieht sich als empfindsamen Menschen und das ist gewiss nicht verkehrt in dem allzu menschelnden Kosmos des FC Bayern.

Es ist also nicht davon auszugehen, dass die Worte von Hoeneß keine Wirkung gehabt hätten. Eberl war getroffen, auch wenn er das nicht einräumen wollte: „Und wie es mir ganz persönlich geht, das bleibt bei mir“, schloss er seinen Monolog, der darauf hindeutete, dass ihn die Kritik getroffen hat. Über einen Rücktritt habe er allerdings nicht nachgedacht, „never ever“. Dafür habe er noch viel zu viel noch vor. „Ich möchte nicht einfach bei Bayern München arbeiten, sondern ich möchte mit Bayern München erfolgreich sein. Das ist das, wofür ich jeden Tag aufstehe.“ Das wiederum dürfte Uli Hoeneß sehr gerne vernommen haben.