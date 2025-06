Ein klitzekleiner Flirt mit Thomas Müller

Man hätte meinen können, dass auf dem Spielfeld in Miami zwischen dem FC Bayern München und den Boca Juniors Rio de Janeiro eigentlich schon genug los war. Harry Kane hatte schnell den Führungstreffer erzielt und nach dem Ausgleich der Südamerikaner schoss Topscorer Olise den deutschen Rekordmeister mit seinem Tor zum 2:1 ins Achtelfinale der Klub-WM. Ab der 82. Minute waren eigentlich alle Augen und Fernsehkameras auf den angeschlagenen Bayern-Jungstar Jamal Musiala gerichtet, der anzeigte, dass er mit einer zwickenden Wade ausgewechselt werden wollte.

Kein Grund also für Tori Penso als vierte Offizielle an der Seitenlinie in diesem Moment das übliche Schiedsrichter-Pokerface aufzusetzen. Stattdessen nutzte sie den vermeintlich unbemerkten Moment, um fröhlich mit Thomas Müller zu schäkern, der für Musiala eingewechselt werden sollte. Weil Müller zu früh aufs Feld lief, pfiff sie ihn zurück. Ein kurzer Talk, ein verschmitztes Lächeln und ein kleiner Augenaufschlag von ihrer Seite, der durchaus als „anhimmeln“ definiert werden könnte, folgten.

„Flirtversuch“ bei der Klub-WM geht viral

Klar, dass diese zehnsekündige Szene zwischen der Dame in Schwarz und dem Bayernstar als „Flirtversuch“ sofort viraler ging als Musiala und die Tore zusammen. Aber wer kann es Tori Penso schon verdenken, dem Charme eines Thomas Müller zu erliegen? So viele prominente, erfolgreiche und gut aufgelegte Fußballprofis gibt es in den USA jetzt auch nicht. Da darf doch auch eine Schiedsrichterin mal zeigen, wen sie sympathisch findet.

Tori Penso leitete das Finale der Frauenfußball-WM 2023

Zumal Penso, deren Vorname Tori eine Verkürzung von Mary Victoria ist, seit vielen Jahren zu den professionellsten Unparteiischen des US-amerikanischen Fußballsports gehört. Sie war 2020 nach 20 Jahren die erste Schiedsrichterin, die in der männlichen Major League Soccer zum Einsatz kam. Seit 2021 leitet sie internationale Partien. Bei der Frauenfußball-WM 2023 in Australien und Neuseeland pfiff sie das WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Marokko und das Finale zwischen Spanien und England.

Tori Penso ist die einzige weibliche Schiedsrichterin bei der Klub-WM in den USA

Bei der Klub-WM ist Penso die einzige Schiedsrichterin im Bunde von 34 männlichen Kollegen. „Es ist eine unglaubliche Ehre für mich, und ich bin sehr stolz darauf. Es ist ein Beweis für die Arbeit und die Qualität, die wir Woche für Woche auf dem Spielfeld leisten“, sagte die 35-Jährige im Vorfeld. Da müssen Freundlichkeit und Spaß an der Arbeit an oberster Stelle stehen. Und nur am Rande, falls jemand tatsächlich auf die Idee käme, es wäre ein ernsthafter Flirtversuch mit Thomas Müller gewesen, um dessen Ehe sich ja gerade allerlei Gerüchte ranken: Tori Penso ist seit vielen Jahren skandalfrei mit Schiedsrichter Chris Penso verheiratet und Mutter von drei Kindern.