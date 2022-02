Fußball

21.02.2022

Der FC Bayern in der NS-Zeit: "Keine unberührte Insel im braunen Meer"

Plus Bislang galt der FCB als „liberaler Judenclub“ während der NS-Zeit. Doch ein neues Gutachten zeichnet ein anderes Bild – und bestätigt einen Allgäuer Historiker.

Von Axel Schmidt

"Bittere Jahre, harte Zeiten" – so tituliert der FC Bayern München in seinem Vereinsmuseum die Epoche zwischen 1933 und 1965. Wegen seiner vielen jüdischen Mitglieder wurde der Verein zu Zeiten des Nationalsozialismus als "Judenklub" diffamiert und benachteiligt. Der Verein als Opfer und in gewisser Weise als Hort des Widerstands – so liest sich häufig die Geschichte des Rekordmeisters. Doch diese muss nun umgeschrieben werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

