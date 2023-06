FC Bayern verpflichtet Konrad Laimer von RB Leipzig

Der Österreicher unterschreibt beim FC Bayern bis 2027 – und hat sich wohl schon Monate zuvor mit dem Rekordmeister darauf geeinigt. Weitere Transfers sollen folgen.

Der FC Bayern hat den ersten Transfer für die neue Saison bekannt gegeben: Wie erwartet, hat Konrad Laimer beim Rekordmeister einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Der 26-jährige Österreicher war seit Monaten als Neuzugang gehandelt worden – und tatsächlich gibt es viele Hinweise darauf, dass die Tinte unter dem Vertrag schon seit einer ganzen Weile getrocknet ist. Das Foto, das der FC Bayern von der Vertragsunterschrift veröffentlichte, zeigt im Hintergrund einen blattlosen Baum, Laimer trägt dabei einen Pullover. Sieht eher nach Januar als nach Juni aus. Weil sein Vertrag beim bisherigen Klub RB Leipzig im Juni ausgelaufen war, durfte Laimer ab Januar mit anderen Klubs verhandeln. Das ist offenbar passiert.

Sportlich erhält der FC Bayern einen vielseitig einsetzbaren und überdies noch ablösefreien Mittelfeldspieler: Laimer, der in Leipzig seinen zweiten Pokalsieg in Folge feierte, kann im zentralen Mittelfeld sowohl auf der offensiven als auch auf der defensiven Position spielen, ist aber auch auf der rechten Außenbahn in einer Abwehrkette verfügbar. Das ist praktisch, weil bei den Münchnern diese Position das Potenzial zur Baustelle hat: Joao Cancelo geht zurück nach Manchester, Benjamin Pavard strebt einen Wechsel an und will ohnehin lieber in der Zentrale auflaufen. Noussair Mazraoui, erst vor einem Jahr gekommen, ist mit seiner Zeit beim FCB bislang alles andere als zufrieden und gilt auch als möglicher Abgang.

Laimer traf beim 3:1-Sieg Leipzigs gegen die Bayern

Laimer galt als Wunschspieler des Ex-Trainers Julian Nagelsmann, bewies aber nicht zuletzt im direkten Duell mit den Bayern seine Qualitäten als Umschaltspieler. Beim 3:1-Sieg der Sachsen in München leitete der Österreicher den Konter ein, der den Ausgleich bewirkte – und schloss diesen auch selbst ab. Seine Qualitäten bezeichnete RB-Trainer Marco Rose kürzlich wie folgt: "Unfassbare Dynamik im Ballgewinn und Umschalten, er schafft dadurch Überzahlsituationen." Jan-Christian Dreesen, der neue Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, wird in der Stellungnahme des Vereins wie folgt zitiert: "Er kommt als neuer, alter DFB-Pokalsieger zu uns – und gemeinsam werden wir jetzt hier beim FC Bayern hoffentlich noch viele weitere große Siege und Titel feiern." Laimer selbst sprach davon, dass für ihn "ein Traum in Erfüllung" gehe. Der FC Bayern sei einer der größten Klubs der Welt und ist zudem nur eineinhalb Autostunden von Laimers Heimatstadt Salzburg entfernt.

Sehr wahrscheinlich wird Laimer nicht lange der einzige Neuzugang der Bayern für die neue Saison bleiben: Dem Vernehmen nach steht mit dem Ex-Dortmunder Raphaël Guerreiro ein weiterer ablösefreier Neuzugang kurz vor der Verkündung. Das Objekt der Begierde soll aber der englische Nationalspieler Declan Rice sein, der in dieser Woche mit seinem Verein West Ham United die Conference League gewann. Für den Kapitän der "Hammers" müsste der FCB aber tief in die Tasche greifen, eine Ablösesumme von etwa 100 Millionen Euro steht hierbei im Raum. Und dann gibt es ja noch den von Uli Hoeneß als "lebensnotwendig" betitelten Mittelstürmer, den sich die Bayern holen wollen.

