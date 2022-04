Fußball

vor 3 Min.

Warum beim FC Bayern gerade der Wurm drin ist

Plus Ausgerechnet in den wichtigsten Saisonwochen sind einige Spieler des FC Bayern weit weg von ihrer Topform. Vor allem Serge Gnabry und Leroy Sané.

Von Marco Scheinhof

Manchmal muss auch ein Trainer eben diese Extrameter gehen. Besonders, wenn ihm ein Spieler so sehr am Herzen liegt. Julian Nagelsmann hatte sich entschieden, Leroy Sané am Samstagnachmittag in Minute 65 einen frühzeitigen Feierabend zu gönnen. Der Trainer des FC Bayern wechselte seinen Mittelfeldstar aus. Normalerweise führt das zu einem kurzen Abklatschen zwischen Trainer und Spieler. Normalerweise. Sané aber war frustriert und wollte so schnell wie möglich in die Kabine. Nagelsmann aber ließ ihn nicht entkommen. Er lief die wenigen Meter zu Sané und rang ihm das Abklatschen ab. Danach verschwand Sané sofort in der Kabine, auch nicht gerade üblich.

