Karl-Heinz Rummenigge wird 70: Vom Rotbäckchen zum Mann von Welt

Wahrscheinlich ist es Karl-Heinz Rummenigge, der die größte Entwicklung des Triumvirats durchgemacht hat. Uli Hoeneß, Franz Beckenbauer und eben Rummenigge führten den Verein in den 90er-Jahren aus der internationalen Bedeutungslosigkeit an Europas Spitze. Sich Beckenbauers Ausstrahlung zu entziehen, war von jeher unmöglich. Bereits in Jugendjahren war seine spielerische Überlegenheit nicht zu übersehen, später kultivierte er das kaiserliche Franzeln auf Vereins-diplomatischer Seite. Hoeneß kam bereits als geschäftstüchtiger Kerl aus Ulm zum FC Bayern, musste seine sportliche Laufbahn früh beenden und machte als Manager einfach weiter mit dem Geschäftemachen. In den Persönlichkeiten von Beckenbauer und Hoeneß war das Schaffende bereits angelegt.

Als Rummenigge zum FC Bayern wechselte, betitelte ihn Mitspieler Beckenbauer erstmal als „Bratwurst“. Andere nannten ihn „Rotbäckchen“, weil der junge Stürmer rot anlief, wenn er verlegen war. Er war häufig verlegen. Trainer Udo Lattek rief ihn „Rummelfliege“. Warum genau, weiß niemand, als Kompliment war es gewiss nicht gemeint. Lattek wusste anfangs nicht so recht, was er mit dem Jungen aus Lippstadt anfangen sollte. Lattek aber hatte auch ein Auge für Talente. Rummenigges Talent war nicht zu übersehen. Zusammen mit dem zurückgekehrten Paul Breitner führte er die Bayern 1980 nach sechs Jahren wieder zur Deutschen Meisterschaft. Rummenigge war mittlerweile ein Weltstar – und trotzdem auch nur ein Teil des kongenialen Duos „Breitnigge“.

Karl-Heinz Rummenigge war als Spieler ein Weltstar

Aus dem schüchternen Buben war Europas Fußballer des Jahres geworden. Dass er nun aber an seinem 70. Geburtstag als international herausragend vernetzter Elder Statesman des FC Bayern gelten würde, war freilich nicht abzusehen. Durchaus mit Stolz soll Rummenigge darauf reagiert haben, dass er weit nach seiner Spieler-Karriere vom Spiegel „Killer Kalle“ getauft wurde. Zwar offenbarten seine Aussagen in der Öffentlichkeit nicht immer eine zweite Ebene, intern aber verstand er sich ganz vorzüglich darauf, seine Ideen durchzusetzen. Kaum verwunderlich, dass sich die gesponnenen Fäden Knoten einfangen, wenn zwei Strippenzieher wie Rummenigge und Hoeneß von unterschiedlichen Seiten das Funktionärs-Spielfeld beackern. Viel verwunderlicher, dass die beiden ihre Auseinandersetzungen nie öffentlich ausgetragen haben. Anders als das beispielsweise bei Hoeneß und Breitner der Fall gewesen ist.

Wenn Rummenigge am Donnerstag seinen Geburtstag begeht, ist er mit sich im Reinen. „Eigentlich habe ich keine Wünsche mehr. Ich bin quasi wunschlos glücklich“, sagt er und es darf ihm geglaubt werden. Als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern hatte er sich nicht nur Freunde gemacht. Wie auch in jener Position? Kalle killte leise. Vorwiegend Trainer. Für die lauten Töne war Hoeneß zuständig. Rummenigge hatte als Spieler bei Inter Mailand zwar nicht mehr seine beste Zeit, beobachtete aber mit großem Interesse den auf allen Ebenen eigenen italienischen Stil. Mitte der 90er-Jahre nahmen die Deutschen ihn als „Mann von Welt“ wahr. In einer Zeit, als die Welt noch nicht miteinander vernetzt war, galt er als Networker. Rummenigge spricht fließend Italienisch, er fungierte als Boss der Vereinsvereinigung ECA, die die Interessen der mächtigsten europäischen Vereine gegenüber kleineren Klubs und der großen Uefa vertrat.

Nachkommende Generationen wissen von Rummenigge, dass er „am Ende des Tages“ das Floskeln nicht immer sein lassen kann. Dass er dereinst Jupp Heynckes beim FC Bayern eine „Carte Blanche“ ausstellte, nachdem er den verdienten Trainer recht kühl gegen Pep Guardiola ausgetauscht hatte. Wie bei allen wirklich bemerkenswerten Persönlichkeiten kursieren Persiflagen und Lachhaftes über ihn. Schon 1983 widmete ihm das britische Pop-Duo Alan & Denise den Song „Rummenigge“, in dem es sich unter anderem den sexy knees des Angreifers widmete. Weniger humorig ging die deutsche Justiz mit ihm um, als Rummenigge von einer Dienstreise nach Katar mit zwei geschenkten Luxusuhren nach Hause kam – sie aber nicht beim Zoll anmeldete. Das brachte dem Funktionär eine Strafzahlung in Höhe von 249.900 Euro ein.

Von derartigen Summen konnte Rummenigge nur träumen, als er 1974 aus dem beschaulichen Lippstadt nach München wechselte. Genauso wenig konnte er sich damals wohl vorstellen, über 50 Jahre später als mächtiger Macher im Hintergrund die Geschicke des FC Bayern weiterhin zu gestalten. „Zunächst einmal wissen wir, wie der Klub funktioniert“, sagt er über die herausragende Qualität von sich und Hoeneß. An dieser Qualität wird sich auch mit 70 Jahren nichts ändern.