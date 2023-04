Champions League Viertelfinale: Manchester City - FC Bayern live im TV und Stream

Manchester City gegen FC Bayern München im Viertelfinale der Champions League 22/23 live im TV und Stream: Alle Infos rund um Übertragung, Live-Ticker, Datum und Uhrzeit finden Sie hier.

Laut Spielplan der Champions League 2022/23 geht es im April ins Viertelfinale: Der FC Bayern München trifft auf Ex-Trainer Pep Guardiola und Manchester City. Beide Teams haben sich erbittert durch acht Spiele gekämpft und keines verloren. Die englische Mannschaft hat im Rückspiel des Achtelfinales den RB Leipzig mit einem 7:0 aus dem Turnier gekickt, nachdem das Hinspiel mit einem 1:1 unentschieden ausgegangen war. Die Bayern haben sich ebenso souverän mit einem Gesamtergebnis von 3:0 gegen Paris Saint-Germain durchgesetzt.

Wann treffen die Fußball-Giganten Manchester City und FC Bayern München im Viertelfinale aufeinander? Wo wird das CL-Spiel live übertragen? Alle Infos zu Uhrzeit, Datum und Live-Übertragung im Free-TV und Stream haben wir hier für Sie.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

Manchester City gegen FC Bayern München im Viertelfinale, Hinspiel: Datum und Uhrzeit - Wann ist Anpfiff?

Das CL-Hinspiel Manchester City vs. FC Bayern München findet morgen am Dienstag, den 11. April 2023 statt, Anpfiff ist um 21 Uhr. Austragungsort ist das "City of Manchester Stadium" in Manchester, in das insgesamt 53.400 Zuschauer passen.

Übertragung live im Free-TV und Stream: Manchester City vs. FC Bayern München im Viertelfinale

Im Free-TV wird das Duell zwischen Manchester City und FC Bayern München nicht übertragen. Wer das Viertelfinale komplett verfolgen will, braucht außerdem gleich zwei Abos: Eines bei Amazon Prime Video und eines bei DAZN. Das Hinspiel läuft am 11. April 2023 ab 21 Uhr live im Stream auf Amazon Prime Video. Ein Abonnement bei dem Streaming-Anbieter kostet 8,99 Euro pro Monat.

Hier sind alle Infos zum Hinspiel Manchester City gegen FC Bayern München auf einen Blick zusammengefasst:

Spiel: Manchester City gegen FC Bayern München , Achtelfinalhinspiel der UEFA-Champions-League 2022/23

, Achtelfinalhinspiel der UEFA-Champions-League 2022/23 Datum: Dienstag, 11. April 2023

Dienstag, 11. April 2023 Uhrzeit : 21 Uhr

21 Uhr Ort: City of Manchester Stadium , Manchester

City of , Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime Video

Live-Ticker zum CL-Viertelfinale: Manchester City - FC Bayern München

Wollen Sie kein Abo abschließen, aber das Viertelfinale Manchester City vs. FC Bayern München trotzdem auf keinen Fall verpassen, dann sind Sie hier richtig. Nicht nur dieses Match, sondern auch alle anderen Spiele der Champions-League 2022/23 können Sie über unseren kostenlosen Live-Ticker live mitverfolgen. Sie bleiben so über jedes Tor, jeden Freistoß und jedes Foul informiert und können den aktuellen Spielstand jederzeit abrufen. Sie sind somit also immer up-to-date, ohne in ein oder mehrere Streaming-Dienste investieren zu müssen.

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo laufen die Spiele der Saison 2022/23?

Wie bereits erwähnt, teilen sich die Streaming-Plattformen DAZN und Amazon Prime Video die Übertragung aller Champions-League-Spiele der Saison 2022/23. Wollen Sie die Spieler in den einzelnen Duellen live über den Platz rennen sehen, kommen Sie um ein kostenpflichtiges Abonnement nicht herum. Die einzige Ausnahme ist das Finale, das am 10. Juni 2023 im Free-TV vom ZDF übertragen wird.