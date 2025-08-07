Dominante Bayern: Kane trifft gegen seine alte Liebe – und verschießt erstmals

Das Spiel des FC Bayern gegen die Tottenham Hotspurs als ganz ordinäres Vorbereitungsspiel zu bezeichnen, wäre nicht ganz korrekt. Für den deutschen Rekordmeister war die Partie gegen den Europa-League-Sieger eine, die unter dem Label „Telekom Cup“ firmierte. Das Spiel vor 72.000 Zuschauern in der Münchner Arena wurde live übertragen und war für Harry Kane das erste Wiedersehen mit seinem Herzensteam, für das er 14 Jahre lang gespielt hatte. Am Ende stand – auch dank Kane – ein 4:0-Sieg der Bayern zu Buche, der sogar noch höher hätte ausfallen müssen.

Für zwei Spurs-Spieler war es auch die Rückkehr an die eigentlich gar nicht so alte Wirkungsstätte: Stürmer Mathys Tel, der einst so etwas wie die Zukunft des Bayern-Sturmes gewesen war, wechselte nach seiner Leihe erst in diesem Sommer fest nach Nordlondon. Joao Palhinha stand nur vier Tage nach seinem Wechsel auf Leihbasis zu den Spurs auf dem Feld. Im Gegensatz zu Tel wurde er vor Spielbeginn aber nicht per Blumenstrauß verabschiedet. Er ist in Gegensatz zu Tel bislang nur ausgeliehen. Tottenham hat eine Kaufoption für den Spieler, über den sich der neue Coach Thomas Frank überrascht zeigte, dass er überhaupt verfügbar war.

Joao Palhinha kehrte vier Tage nach seinem Abschied nach München zurück

Folglich stand Palhinha in der Startelf der Engländer, die so wohl auch zum Ligastart am 16. August gegen Burnley auf den Platz gehen könnten. Auch Bayern-Coach Vincent Kompany schickte die mutmaßlich derzeit beste Elf auf den Rasen – mit den Neuzugängen Jonathan Tah in der Abwehr und Luis Diaz auf dem linken Flügel.

Bayern war von Beginn an dominant, setzte die Spurs unter Druck und kam zu Chancen – die erste durch einen Freistoß von Michael Olise von der Strafraumgrenze, der Ball strich knapp am Spurs-Gehäuse vorbei (3.). Kurz darauf hatte Leon Goretzka nach einem weiteren Freistoß von Kimmich die Gelegenheit, die Abnahme ging jedoch drüber (7.). Die Führung für den FC Bayern fiel – natürlich und ausgerechnet – durch Kane. Der Engländer pflückte einen Diagonalball von Olise herunter, ließ den Ex-Wolfsburger Micky van de Veen aussteigen und traf zum 1:0 (12.). Auf einen Jubel verzichtete der Angreifer. Nicht verzichten wollte der 31-Jährige aber auf den Strafstoß, den Schiedsrichter Hartmann wenig später für ein Foul von – ausgerechnet – Joao Palhinha an Josip Stanisic gab. Kane lieferte eine Premiere im Bayern-Trikot: Er verschoss den Elfmeter, der Ball segelte tatsächlich über die Latte (16.). Für ihn war es der erste Fehlschuss seit dem 10. Dezember 2022: Damals hatte er im WM-Viertelfinale gegen Frankreich vergeben, die Three Lions schieden aus.

Coman erlöste die Bayern per Traumtor, twei Youngster besorgen den Endstand

Diesmal waren die Folgen nicht ganz so dramatisch. Bayern dominierte weiterhin das Spiel, vor allem das Zusammenspiel in der FCB-Offensive wirkte stellenweise wie aus einem Guss. Nur die Chancenverwertung – Goretzka etwa gleich zweimal das zweite Tor machen können (36., 38.) – ließ zu wünschen übrig. Dass es zur Pause nur 1:0 für die Hausherren stand, war schmeichelhaft für die Spurs.

Nach der Pause blieb Palhinha in der Kabine. Die Bayern blieben dominant – und waren weiterhin schlampig in der Chancenverwertung. Ein Zuspiel von Kane schob Olise nur knapp am Kasten vorbei (50.), ein Pass von Diaz fand keinen Abnehmer (51.) Laimer schoss aus wenigen Metern über die Latte (58.). Kingsley Coman erlöste die Münchner mit einem herrlichen Schlenzer zu m 2:0 (61.).

Nach 67 Minuten wechselte Kompany bis auf Torwart Manuel Neuer und Diaz die komplette Mannschaft aus – danach war es nicht mehr ganz so zwingend. Das reichte aber für Youngster Lennart Karl, das 3:0 quasi als Kopie des Coman–Tors zu erzielen (75.). Jonah Kusi-Asare traf zum 4:0 (80.)

Der Abschied von Finanzvorstand Michael Diederich ist perfekt

Zuvor hatte der FC Bayern einen Abgang der anderen Art bekannt gegeben: Finanzvorstand Michael Diederich verlässt den Klub zum 30. September. Der 59-Jährige übernimmt, wie die Deutsche Bank mitteilte, eine Führungsposition als globaler Co-Chef der Unternehmensbank. Diederich hatte intern als Gegenpol zum Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen gegolten und diesen zwischenzeitlich im DFL-Vorstand abgelöst. Dass statt Diederich nun Dressen für die Neuwahl des Gremiums nominiert worden war, hatte die Gerüchte um einen Abschied befeuert. Bis auf Weiteres werden Dreesen und Sportvorstand Max Eberl dessen Aufgaben übernehmen.