„Für Geld drücken Sie die Augen zu“: Millionen-Deal des FC Bayer mit Emirates erntet Kritik aus der Fanszene

Wenn der FC Bayern am Donnerstagabend (18.30 Uhr) die Tottenham Hotspurs zum Testspiel empfängt, wird es einen Neuzugang zu sehen geben – allerdings ist dieser nur auf den Banden im Münchner Stadion zu sehen. Wie der Rekordmeister mitteilte, hat man sich mit der Fluggesellschaft Emirates auf einen langfristigen Vertrag geeinigt, bis zur Saison 2031/32 wird das Unternehmen Platin-Partner des FC Bayern.

Emirates, das 14 Jahre lang Brustsponsor des Hamburger SV war, kehrt damit in die Bundesliga zurück. Der FC Bayern freut sich, wie Finanzvorstand Michael Diederich in der Pressemitteilung des Klubs zitiert wird, über einen „leistungsstarken Partner“ und „wirtschaftliche Planungssicherheit“. Letztere soll laut einem Bericht der Sportbild fünf Millionen Euro Einnahmen pro Saison für die Münchner bedeuten.

Katar-Kritiker Ott an Diederich: „Für Geld drücken Sie offenbar beide Augen ganz fest zu?“

In der aktiven Fanszene kommt der Deal aber nicht überall gut an. Stellvertretend für das Murren ist die Stimme von Michael Ott, der den Klub schon wegen seines Sponsorendeals mit Qatar Airways heftig kritisiert hatte. Dass der FC Bayern nun wieder ein Geschäft mit einem Staatsunternehmen macht, in dessen Heimat Menschenrechte verletzt werden, ruft Ott erneut auf den Plan. Via X schrieb er: „Mit Emirates macht der FC Bayern genau da weiter, wo die Katar-Sünde endete. Die Verantwortlichen haben nichts dazugelernt.“ Dass Diederich in der Pressemitteilung zitiert wird, dass Emirates „ideal in die Partnerfamilie“ des FCB passe, kommentiert Ott so: „Für Geld drücken Sie offenbar beide Augen ganz fest zu?“

Diederich wiederum steht offenbar vor dem Abschied beim FC Bayern. Laut Bild hat der intern kritisch gesehene Ex-Vorstandssprecher der Unicredit Bank seinen Wunsch hinterlegt, zu einem anderen Unternehmen aus der Finanzwirtschaft zu wechseln. Dazu passt: Anstatt Diederich wird sein interner Widersacher Jan-Christian Dreesen für den DFL-Vorstand nominiert werden.