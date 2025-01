FC Bologna vs. BVB live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

Die UEFA Champions League startet mit dem 7. Spieltag der Gruppenphase in das Jahr 2025. Unter den Teams, die um den Einzug in die nächste Runde kämpfen, befindet sich auch Borussia Dortmund. Der BVB tritt auswärts gegen den italienischen Vertreter FC Bologna an. Während die Dortmunder eine vielversprechende Position für das Erreichen des Achtelfinales haben, steht Bologna vor dem Aus in der Königsklasse. Für das Team aus Norditalien ist es die erste CL-Teilnahme überhaupt.

Borussia Dortmund steht nach sechs Spieltagen mit 12 Punkten auf dem 9. Tabellenplatz der Champions League und hat gute Chancen, sich direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren. Ein weiterer Sieg könnte den direkten Einzug in die K.o.-Phase sichern und so den Play-offs entgehen. Der FC Bologna hingegen hat bisher eine enttäuschende Saison in der Champions League hinter sich. Mit vier Niederlagen und zwei Unentschieden aus sechs Spielen ist das Weiterkommen nur noch theoretisch möglich. Das Team müsste beide verbleibenden Partien gewinnen und gleichzeitig auf Niederlagen aller acht Teams vor ihnen hoffen, um sich unter die besten 24 für die K.o.-Runde zu schieben.

Alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung in TV und Stream der Partie Bologna vs. BVB finden Sie hier.

Bologna vs. Dortmund in der Champions League: Termin, Datum und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut dem offiziellen Spielplan der Champions League 2024/25 findet die Partie zwischen dem FC Bologna und Borussia Dortmund am 7. Spieltag statt. Das Spiel wird am Dienstag, dem 21. Januar 2025, ausgetragen. Der Anstoß erfolgt um 21.00 Uhr.

Austragungsort ist das traditionsreiche Stadio Renato Dall’Ara in Bologna. Das Stadion, benannt nach dem ehemaligen Präsidenten des FC Bologna, bietet Platz für 36.462 Zuschauer. Es verfügt außerdem über eine Leichtathletikanlage und ist die Heimspielstätte des FC Bologna.

FC Bologna - BVB live im TV und Stream sehen: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Übertragungsrechte für die UEFA Champions League sind klar verteilt. Die meisten Spiele überträgt der Streaming-Dienst DAZN. Das Spiel zwischen Bologna und dem BVB ist daher auch nicht im Free-TV zu sehen. Bei DAZN läuft die Partie aber ebenfalls nicht. Stattdessen überträgt Prime Video das Spiel exklusiv im Livestream. Amazon Prime Video besitzt die Rechte für das deutsche Topspiel am Dienstagabend der jeweiligen Champions-League-Woche.

Hier ist ein Überblick mit den wichtigsten Infos zum Spiel des BVB gegen den FC Bologna:

Spiel: FC Bologna - Borussia Dortmund, Ligaphase der Champions League 24/25, 7. Spieltag

Datum: 21. Januar 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: Prime Video

Übertragung im Live-Stream: Prime Video

Borussia Dortmund gegen FC Bologna in der Champions League - Bilanz der beiden Teams

Der FC Bologna und Borussia Dortmund trafen in der Vergangenheit noch nicht aufeinander. In der Königsklasse gab es bisher keine Duelle, da Bologna das erste Mal in seiner Vereinsgeschichte Teil des Wettbewerbs ist. Daher verspricht dieses Aufeinandertreffen eine spannende Premiere auf europäischer Bühne zu werden. Auch in der Europa League gab es laut fussballdaten.de noch kein Aufeinandertreffen.