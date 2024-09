FC Brügge gegen Borussia Dortmund heute live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

Für Borussia Dortmund geht es am ersten Spieltag der Champions League 2024/25 nach Belgien. Brügge ist die Hauptstadt der Provinz Westflandern und gleichzeitig Heimatort für den FC Brügge. Nach der Qualifikationsrunde beginnt in der Champions League nun zum ersten Mal die Ligaphase. Der erste Spieltag der Saison wird vom 17. bis zum 19. September 2024 ausgetragen.

Im Januar 2025 startet dann die K.o-Phase bis dann nach dem Finale am 31. Mai 2025 der Gewinner der Königsklasse feststeht. Der erste Schritt in Richtung Titel ist die Partie des FC Brügge gegen Borussia Dortmund. Wann findet das Spiel statt? Wo wird es übertragen und wie steht es um die Bilanz der beiden Teams? Welche Mannschaft darf sich bessere Chancen auf den Sieg ausrechnen? Die Antworten auf diese Fragen haben wir hier für Sie.

FC Brügge gegen Borussia Dortmund in der Champions League: Datum, Uhrzeit und Anstoß

Die Spiele der Champions League 2024/25 werden immer dienstags und mittwochs ausgetragen. Nur am 1. Spieltag finden auch am Donnerstag Spiele statt. Dementsprechend werden die ersten Spiele der Saison am 17., 18. und 19. September 2024 ausgetragen. Die Partie FC Brügge gegen Borussia Dortmund ist laut Spielplan der Champions League 2024/25 für Mittwoch, den 18. September 2024, angesetzt. Der Anpfiff fällt abends um 21 Uhr. Dafür reist das deutsche Team nach Brügge in Belgien. Dort dient das Jan Breydel Stadion als Austragungsort für das Match. Das Stadion wurde im Jahr 1974 gebaut und fasst rund 29.000 Zuschauer und Zuschauerinnen.

FC Brügge vs. Borussia Dortmund live im TV und Stream: CL-Übertragung 2024/25

Die Champions League 24/25 wird in dieser Saison nicht im Free-TV laufen. Zwar gibt es im Rahmen der Sportschau Zusammenfassungen der Spiele, die Live-Übertragung der CL-Saison 2024/25 konnten sich jedoch andere Sender sichern. 186 der 203 Partien laufen bei dem kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN. Das Monatsabo für DAZN liegt aktuell bei 44,99 Euro. Die restlichen 17 Spiele werden bei Amazon Prime übertragen. Hierbei handelt es sich jedoch ausschließlich um ausgewählte Dienstagsspiele. Die Partie Brügge gegen Dortmund kann man also nur bei DAZN live verfolgen. Hier finden Sie erneut alle wichtigen Infos auf einen Blick:

Spiel: FC Brügge - Borussia Dortmund, Ligaphase der Champions League 24/25, 1. Spieltag

Datum: 18. September 2024

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Ort: Jan Breydel Stadion, Brügge, Belgien

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

FC Brügge vs. BVB: Bilanz der Teams

Borussia Dortmund ist in dieser Saison mit einem neuen Trainer in die Champions League gestartet. Aber nicht nur Nuro Sahin als Cheftrainer ist neu, der BVB hat ein komplett anderes Trainerteam. Auch die Co-Trainer Joao Tralhao, Ertugrul Arslan und Lukas Piszcek sind neu. Das Team muss sich also frisch aufeinander einstellen. Im Pokal gegen Lübeck und im Bundesligaauftakt gegen Frankfurt konnte die Mannschaft jeweils einen Sieg mit nach Hause nehmen. Gegen Bremen erkämpfte sich das Team nur einen Punkt.

Auf der anderen Seite konnte Brügge in den ersten drei Ligaspielen der Saison nur einen Punkt holen, die nächsten drei Spiele wurden von der Mannschaft jedoch gewonnen. Auch wenn beide Teams gut in die Saison gestartet sind, darf sich der BVB im direkten Vergleich wohl bessere Chancen ausrechnen. Die letzten beiden Spiele von Brügge und Dortmund gewann Borussia mit einem klaren 3:0. Der BVB konnte sich außerdem in der letzten Saison bis in das Halbfinale der Champions League kämpfen, während Brügge 2023/24 gar nicht an der CL teilnahm. In der Saison 2022/23 erreichte die Mannschaft aus Belgien allerdings das Achtelfinale. (lob)