FC Brügge - Leverkusen live in der Champions League: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

Der FC Brügge und Bayer 04 Leverkusen messen sich in der Champions League. Alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Live-Ticker liefern wir Ihnen hier.

Champions League 2022/2023: Der hierzulande auch gern zur "Königsklasse" geadelte Wettbewerb für europäische Fußball-Vereinsmannschaften der Herren geht am 6. September 2022 in seine neue Gruppenphase. Er wird, wie auch die Europa- und Conference League, unter dem Dach des Europäischen Fußballverbands UEFA ausgetragen. Rekordsieger der Champions League, die zwischen 1955 und 1992 unter dem Namen "Europapokal der Landesmeister" ausgetragen wurde, ist mit 14 Titelgewinnen Real Madrid, gefolgt von AC Mailand (siebenmal siegreich) und FC Bayern sowie FC Liverpool mit je sechs Erfolgen.

Am ersten Spieltag der Gruppenphase steht die Begegnung Brügge - Leverkusen in der Champions League 2022/23 auf dem Spielpan. Wir versorgen Sie hier mit allen Infos zu diesem Match.

FC Brügge - Bayer 04 Leverkusen in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Das Spiel zwischen Brügge und Leverkusen findet am 7. September 2022 statt. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Video: wetter.com

Brügge - Leverkusen: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Bis auf eine Ausnahme liegen alle Übertragungsrechte der Champions League 2022/23 bei DAZN und Amazon Prime , wobei die meisten Spiele auf DAZN laufen. Das gilt auch für das Match Brügge vs. Leverkusen, das auf DAZN übertragen wird. Eine Übertragung im Free-TV gibt es also nicht.

Spiel: FC Brügge - Bayer 04 Leverkusen , Spieltag 1 der Gruppenphase der UEFA Champions League 2022/23

- , Spieltag 1 der der 2022/23 Datum: Mittwoch, 7. September 2022

Mittwoch, 7. September 2022 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Jan-Breydel-Stadion, Brügge ( Belgien )

Jan-Breydel-Stadion, Brügge ( ) Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

FC Brügge vs. Bayer 04 Leverkusen: Live-Ticker zum Spiel in der Champions League 2022/2023

Sie suchen eine Gratis-Möglichkeit, alle Begegnungen der Champions League sozusagen aus nächster Nähe in Echtzeit mitzuerleben? Dann ist unser Live-Ticker genau das Richtige für Sie. Der Ticker liefert Ihnen nicht nur den jeweils aktuellen Spielstand, sondern auch die Aufstellung und zum Teil recht emotionale Reportagen von der Presse-Tribüne - mit allen Toren, Auswechslungen und Karten in jeder Farbe.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo kann man die Spiele der Saison 2022/23 live verfolgen?

Wenn Ihnen der kostenlose Live-Ticker zu wenig fürs Auge bietet, wird man Sie bedauerlicherweise zur Kasse bitten. Die Live-Übertragung im TV oder Stream der Champions League 22/23 findet fast ausschließlich gegen Bezahlung statt, nämlich auf DAZN und bei Amazon. Einzige Ausnahme live im Free-TV ist das Finale in Istanbul am 10. Juni 2023 - dieses Spiel läuft im ZDF. Den Löwenanteil der Spiele hat sich DAZN gekrallt. Jeden Dienstag können Fans in der Vorrunde und in der K.o.-Phase aber auch ein Spiel bei Amazon Prime Video anschauen.

Das sind die weiteren Spiele mit deutscher Beteiligung am ersten Spieltag:

FC Brügge gegen Bayer 04 Leverkusen: Bilanz und Infos

Beide Mannschaften sind sich laut dem Portal fussballdaten.de bisher nur ein einziges Mal begegnet - am 19. Oktober 2016 in der Gruppenphase der Europa-League. Das Spiel endete unentschieden mit 1:1. Wenn Sie daraus nun eine einigermaßen seriöse Prognose klöppeln möchten, wünschen wir Ihnen viel Glück.