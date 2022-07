FC Einheit Wernigerode - SC Paderborn im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem FC Einheit Wernigerode und dem SC Paderborn gibt es heute live im TV und Stream zu sehen. Einen Liveticker und alle Infos zur Übertragung haben wir hier für Sie.

In der Saison 22/23 wird der DFB-Pokal bereits zum 80. Mal ausgetragen. Der Gewinner erhält einen Startplatz in der Gruppenphase der Europa League 2023/24, sofern sich der Verein noch nicht über die Bundesliga-Platzierung qualifiziert hat. 64 deutsche Vereine verschiedenster Spielklassen treten bei dem Turnier an, was es mitunter Regionalligisten erlaubt, einmal gegen die Top-Clubs aus der Bundesliga anzutreten. Der FC Einheit Wernigerode darf zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte am DFB-Pokal teilnehmen und trifft mit dem SC Paderborn auf einen Vertreter der 2. Bundesliga.

Sie möchten mehr über die DFB-Pokal-Partie zwischen dem FC Wernigerode und dem SC Paderborn erfahren? Wann findet die Begegnung statt und wie läuft die Übertragung? Gibt es das Pokalspiel auch im Free-TV zu sehen? Wir beantworten diese und weitere Fragen hier für Sie und haben alle Infos sowie einen Liveticker zur Partie für Sie.

FC Einheit Wernigerode - SC Paderborn im DFB-Pokal 2022/23: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der FC Einheit Wernigerode trifft heute, am Samstag, den 30. Juli 2022 auf den SC Paderborn. Anstoß des Pokalspiels ist um 15.30 Uhr auf dem Sportplatz Mannsbergstraße in Wernigerode.

Video: SID

Wernigerode gegen Paderborn im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

Das Spiel zwischen dem FC Wernigerode und dem SC Paderborn wird nicht im Free-TV gezeigt, sondern nur beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein. Das sind alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im Überblick:

Spiel: FC Einheit Wernigerode - SC Paderborn , 1. Runde im DFB-Pokal 2022/23

FC Einheit - , 1. Runde im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Samstag, 30. Juli 2022

Samstag, 30. Juli 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Sportplatz Mannsbergstraße , Wernigerode

Sportplatz , Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky Go , wow (ehemals Sky Ticket )

Liveticker zu FC Wernigerode vs. SC Paderborn: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis beim DFB-Pokal 2022/23

Unser Datencenter hat alle wichtigen Infos zum DFB-Pokal 2022/23 für Sie und liefert immer die aktuellen Ergebnisse der Begegnungen. Sollten Sie ein Sky-Abo haben, können Sie hier auch die Partie zwischen Wernigerode und Paderborn im Liveticker mit allen Toren, Highlights und Karten verfolgen. Kurz vor Anpfiff des Spiels finden Sie hier auch die Aufstellung der beiden Vereine.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Alle Spiele des DFB-Pokals 22/23 werden vom Pay-TV-Sender Sky übertragen und nur ausgewählte Partien des Turniers gibt es auch im Free-TV zu sehen. Die Übertragungsrechte teilen sich die ARD und das ZDF - 15 Spiele dürfen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender pro Saison übertragen. In der ersten Runde des DFB-Pokals werden zwei Spiele in der ARD und zwei Partien im ZDF zu sehen sein - das Spiel zwischen Wernigerode und Paderborn gehört jedoch nicht dazu. Später im Turnier werden dann aber immer mehr Begegnungen auch im Free-TV übertragen. Beide Halbfinale-Spiele und das Finale am 3. Juni 2023 gibt es entweder im Ersten oder im Zweiten zu sehen.

Pokalspiele, die es im Free-TV zu sehen gibt, können Sie also entweder im Live-Stream der ARD oder im Live-Stream des ZDF verfolgen.

DFB-Pokal 22/23: FC Einheit Wernigerode und der SC Paderborn - Bilanz und Infos

Aufgrund des Klassenunterschiedes sind sich der FC Wernigerode und der SC Paderborn bisher noch nie auf dem Fußballplatz begegnet. Das Spiel ist die DFB-Pokal-Premiere für Wernigerode und Paderborn geht natürlich als klarer Favorit ins Match. In der Vergangenheit hat das Turnier aber auch immer wieder für Überraschungen gesorgt.

FC Einheit Wernigerode

Liga: Oberliga NOFV-Süd

Trainer: Frank Rosenthal

Stadion: Sportplatz Mannsbergstraße

SC Paderborn

Liga: 2. Bundesliga

Trainer: Lukas Kwasniok

Stadion: Benteler-Arena

(AZ)