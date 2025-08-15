FC Gütersloh - 1. FC Union Berlin heute live im TV und Stream: Läuft die DFB-Pokal-Übertragung auch im Free-TV?

Der DFB-Pokal geht 2025/26 in eine neue Runde. Seit 1935 wird der Pokalwettbewerb alljährlich ausgetragen und gilt nach der deutschen Meisterschaft als der zweitwichtigste Titel im deutschen Vereinsfußball. Mit insgesamt zwanzig Pokalsiegen ist der FC Bayern München Rekordhalter in diesem Wettbewerb, der aktuelle Titelträger ist hingegen der VfB Stuttgart. In der abgelaufenen Saison 2024/25 besiegten die Schwaben im Endspiel den damaligen Drittligisten Arminia Bielefeld mit 4:2 und feierten somit ihren insgesamt vierten Pokalsieg. Beim DFB-Pokal ist es üblich, dass Mannschaften aus unterschiedlichen Ligen gegeneinander antreten, insbesondere während der ersten Wettkampfrunden.

2025/26 eröffnen der FC Gütersloh und der 1. FC Union Berlin die neue Saison im DFB-Pokal. Während Union Berlin in der Bundesliga spielt, ist der FC Gütersloh in der Regionalliga vertreten. Wann findet das Spiel zwischen Gütersloh und Union Berlin statt? Wo wird die Partie übertragen? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Informationen können Sie hier nachlesen.

FC Gütersloh - 1. FC Union im DFB-Pokal 2025/26 heute: Termin und Anstoßzeit

Laut Spielplan des DFB-Pokals 2025/26 findet das Spiel in der ersten Runde zwischen dem FC Gütersloh und dem 1. FC Union Berlin heute am 15. August statt. Damit fällt der Termin auf einen Freitag. Der Anstoß erfolgt planmäßig um 18 Uhr, gespielt wird im Gütersloher Heidewaldstadion, welches Platz für 8.400 Zuschauer bietet.

Gütersloh gegen Union Berlin live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 25/26

Für die Übertragung des DFB-Pokals 2024/25 sind in der Saison 2025/26 wieder Sky, ARD und das ZDF zuständig. Wer alle 63 Spiele – von der ersten Runde bis zum Finale im Berliner Olympiastadion – live und in voller Länge oder in der Konferenz verfolgen möchte, muss sich jedoch zwangsläufig ein kostenpflichtiges Sky-Abo zulegen. Ein solches kostet für Neukunden bei Abschluss eines Jahresabos aktuell 25 Euro pro Monat (Stand: Juli 2025).

Insgesamt fünfzehn ausgewählte Partien des Turniers gibt es im linearen TV bei der ARD und im ZDF zu sehen. Dazu gehören unter anderem die beiden Halbfinal-Spiele sowie das Finale im Olympiastadion. Zuvor zeigen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender in jeder Runde mindestens zwei Spiele. Das Spiel zwischen dem FC Gütersloh und dem 1. FC Union Berlin läuft hingegen ausschließlich bei Sky. Somit benötigen alle, die besagte Begegnung live verfolgen möchten, ein Sky-Abo. Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Spiels zwischen Gütersloh und Union Berlin im Überblick:

Spiel: FC Gütersloh vs. 1. FC Union Berlin (DFB-Pokal 2025/26, 1. Runde)

Datum: Freitag, 15. August 2025

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Heidewaldstadion, Gütersloh, NRW

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

FC Gütersloh gegen den 1. FC Union Berlin im DFB-Pokal 25/26: Bilanz der beiden Teams

Die Frage nach Bilanz ist in diesem Fall ziemlich flott beantwortet, denn der FC Gütersloh und der 1. FC Union Berlin haben bislang noch nie gegeneinander gespielt. Das Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften am 15. August ist somit eine echte Premiere. Da der Gastgeber Gütersloh in der Regionalliga spielt, während Union Berlin ein Bundesligist ist, geht letzteres Team automatisch als Favorit in dieses Duell. Allerdings hat im DFB-Pokal schon so mancher Underdog für eine handfeste Überraschung gesorgt, zumal der FC Gütersloh gegen die Hauptstädter den Heimvorteil auf seiner Seite hat.