FC Hansa Rostock - TSG Hoffenheim live im TV und Stream: Termin und Übertragung des DFB-Pokals 25/26

Im August startet die 83. Auflage des DFB-Pokals. Zwischen Top-Klubs der Bundesliga bis hin zu regionalen Pokalsiegern kämpfen insgesamt 64 Mannschaften um den begehrten Titel. Neben der Trophäe winken ein Platz in der Europa League und ein lukratives Preisgeld in Millionenhöhe. Alle Teams verfolgen ein gemeinsames Ziel: das große Finale am 23. Mai 2026 im Olympiastadion in Berlin. Der Titelverteidiger ist in dieser Saison der VfB Stuttgart. Ob der DFB-Pokal auch in diesem Jahr Überraschungen wie den Finaleinzug von Bielefeld mit sich bringt, wird sich in zahlreichen Spielen zeigen, in denen kleine Lokalteams auf die ganz Großen der Bundesliga treffen.

Der Fußballclub Hansa Rostock spielt in der kommenden Saison 25/26 erneut in der 3. Liga. Zuvor erreichte das Team rund um Trainer Daniel Brinkmann mit insgesamt 60 Punkten den fünften Platz der Drittliga-Tabelle. Damit positionierte die Mannschaft sich hinter Energie Cottbus und vor Viktoria Köln. Die Qualifizierung für den Wettkampf um den DFB-Pokal gelang den Rostockern durch den Sieg des Landespokals Mecklenburg-Vorpommern.

Die Turn- und Sportgemeinschaft Hoffenheim spielt auch die nächste Bundesligasaison in der Bundesliga. In der Saison 24/25 erreichte das Team um Cheftrainer Christian Ilzer alles in allem 32 Punkte. Damit landeten die Mannschaft lediglich auf dem 15. Platz der Tabelle. Mit diesem Ergebnis lagen sie hinter St. Pauli und vor Heidenheim.

Dem Spielplan des DFB-Pokals 25/26 nach treffen Rostock und Hoffenheim am ersten Spieltag aufeinander. Wann findet das Match statt? Wo wird die Partie übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen zum Spiel finden Sie hier.

FC Hansa Rostock - TSG Hoffenheim im DFB-Pokal 25/26: Termin und Anstoß

Der FC Hansa Rostock und die TSG Hoffenheim spielen am Samstag, dem 16. August 2025, gegeneinander. Der Anstoß erfolgt am Nachmittag um 15.30 Uhr im Ostseestadion in Rostock. Das Stadion hat Platz für etwa 29.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Hansa gegen TSG live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 25/26

In der DFB-Pokal-Saison 2025/26 liegen die TV-Rechte bei Sky, ARD und ZDF. Den größten Anteil der Übertragung des DFB-Pokals übernimmt Sky: Der Pay-TV-Sender strahlt alle 63 Partien live aus. ARD und ZDF zeigen lediglich 15 ausgewählte Spiele im frei empfangbaren Fernsehen, darunter das Finale sowie beide Halbfinals. Wer sämtliche Begegnungen der Pokalsaison live verfolgen möchte, benötigt also ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement, das derzeit ab 25 Euro monatlich verfügbar ist. Das Duell zwischen Rostock und Hoffenheim gehört zu jenen Partien, die ausschließlich bei Sky oder über den Streamingdienst WOW zu sehen sind.

Die wichtigsten Informationen zum Match finden Sie hier noch einmal im Überblick:

Spiel: FC Hansa Rostock vs. TSG Hoffenheim (DFB-Pokal 2025/26, 1. Runde)

Datum: Samstag, 16. August 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Ostseestadion, Rostock

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky/WOW

Rostock gegen Hoffenheim im DFB-Pokal 25/26: Bilanz der beiden Teams

Laut der Seite fussballdaten.de sind sich Hansa Rostock und TSG Hoffenheim erst dreimal auf dem Rasen begegnet. Von den absolvierten Spielen konnte Hoffenheim zwei für sich entscheiden und Rostock eins. Neben der Bilanz hilft der Kaderwert der Teams, um eine Favoritenrolle zu bestimmen. Der FC Hansa Rostock ist aktuell etwa 9,05 Millionen Euro wert, während die TSG rund 177,85 Millionen Euro wert ist. Beiden Faktoren zeigen, dass Hoffenheim wohl als Favorit ins Spiel geht.