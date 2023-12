FC Homburg - St. Pauli live im DFB-Pokal: Übertragung im TV und Stream

Der FC Homburg trifft im Achtelfinale auf St. Pauli. Hier erfahren Sie alles rund um Termin und Übertragung des DFB-Pokal-Spiels live im TV und Stream.

Der FC Homburg reiht bislang eine Sensation an die nächste. Bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals hat der Regionalligist aus dem Südwesten völlig überraschend den Bundesliga-Verein Darmstadt aus dem Turnier geworfen. Doch damit nicht genug, auch in der zweiten Runde setzten sich die Homburger durch. Diesmal kickten sie den Zweitligisten Greuther Fürth aus dem Turnier, was für die meisten wohl nicht weniger überraschend als der Sieg über Darmstadt kam. Dabei zeigten sich die Underdogs völlig selbstbewusst, beide Male traten sie in Anspielung an einen früheren Eklat des Vereins mit Kondomwerbung auf dem Trikot auf.

Dass es beim DFB-Pokal zu überraschenden Siegen kommt, ist nichts Neues. Auch dieses Jahr haben bereits mehr als nur die Gegner des FC Homburg ein unglückliches Schicksal erleiden müssen. Selbst der deutsche Rekordmeister FC Bayern ist schon ausgeschieden. Die Münchner konnten sich nicht gegen den 1. FC Saarbrücken durchsetzten.

Als nächster Gegner des FC Homburg hat der FC St. Pauli jedoch sicherlich nicht vor, in diese wenig ruhmreiche Reihe von bereits ausgeschiedenen Vereinen aufgenommen zu werden. Der Verein ist ebenso wie Greuther Fürth den Homburgern auf dem Papier meilenweit überlegen. Und nach den letzten Erfolgen des Regionalliga-Vereins wird St. Pauli seinen Gegner sicherlich nicht unterschätzen. Sollten sich die Hamburger gegen den vermeintlich "schwachen" Gegner durchsetzen, sind sie im Viertelfinale des Turniers. Falls nicht, wäre es die dritte Sensation in Folge für den FC Homburg.

Wann und wo findet die Partie statt? Wird das Spiel zwischen dem FC Homburg und St. Pauli auch im Free-TV übertragen? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.

FC Homburg - FC St. Pauli im DFB-Pokal 23/24: Termin und Uhrzeit des Achtelfinales - Wann ist Anstoß?

Nachdem dem FC Homburg sowohl in der ersten als auch in der zweiten Turnierrunde eine kleine Sensation gelungen ist, hat es das Team bis ins Achtelfinale geschafft. Das Match zwischen Homburg und St. Pauli findet laut dem DFB-Pokal 23/24-Spielplan Anfang Dezember statt. Der genaue Termin ist Dienstag, der 5. Dezember 2023. Als Regionalligist hat der FC Homburg dabei erneut das Heimrecht. Das bedeutet, dass wieder im Waldstadion Homburg gespielt wird. Anstoß der Partie ist abends um 20.45 Uhr.

Homburg gegen St. Pauli: Übertragung des DFB-Pokal Achtelfinales live im TV und Stream

Teile des DFB-Pokals 23/24 werden im Free-TV gezeigt. Wie immer teilen sich dabei ARD und ZDF die Übertragung. Die beiden Sender zeigen allerdings insgesamt nur 15 Spiele des Turniers. Daher ist es wenig verwunderlich, dass die Partie FC Homburg gegen FC St. Pauli nicht mit dabei ist. Stattdessen wird das Spiel vom Pay-TV und Streaming-Anbieter Sky gezeigt. Der Mediengigant übernimmt die Übertragung aller Spiele des DFB-Pokals 23/24 sowohl in seinem TV-Programm als auch im Live-Stream.

Wer das Spiel live im TV oder Stream mitverfolgen möchte, muss daher über eines der verschiedenen Abos des Anbieters verfügen. Mit einem solchen sind dann allerdings auch alle Partien des Turniers verfügbar. Die Kosten für die verschiedenen Pakete schwanken zwar bei Sky, doch gibt es z.B. das Sky-Sportpaket für Neukunden ab 20 Euro monatlich.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle Infos rund um die Übertragung des Spiels FC Homburg gegen FC St. Pauli zusammengefasst:

Homburg - St. Pauli im DFB-Pokal 23/24: Aufstellung, Tore und Ergebnis - alle Infos im Live-Ticker

Da das Spiel Homburg - St. Pauli nicht im Free-TV übertragen wird, muss für das Schauen der Live-Übertragung ein kostenpflichtiges Sky-Abo abgeschlossen werden. Wem das zu teuer ist bzw. wer darauf einfach keine Lust hat, dem helfen wir mit unserem Live-Ticker zum Spiel aus. In diesem sind alle Infos rund um das DFB-Pokal-Achtelfinale enthalten, von der Aufstellung der Mannschaften bis hin zum Endergebnis nach dem Spiel. Außerdem können mit dem Live-Ticker das Spielgeschehen und alle Tore in Echtzeit mitverfolgt werden.

FC 08 Homburg vs. FC St. Pauli: Bilanz der Partie

Der FC Homburg hat eine sehr glanzvolle Vergangenheit hinter sich. Bundesweit ist er noch heute aufgrund seiner Zugehörigkeit zur 1. Bundesliga in den 1980er-Jahren bekannt. Auch in den anderen Top-Ligen Fußballdeutschlands hat der FC 08 Homburg schon gespielt. So kam es, dass der heutige Regionalligist und der FC St. Pauli in den 90ern bereits dreimal aufeinandergetroffen sind. Zweimal fand das Duell im Rahmen der 2. Bundesliga statt, wo sich St. Pauli deutlich (4:1 und 5:0) gegen die Saarländer durchsetzte. Das letzte Spiel der beiden Vereine fand jedoch im DFB-Pokal 1995 statt. Dort holte sich mit 2:1 der FC Homburg den Sieg.