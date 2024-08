FC Ingolstadt – 1. FC Kaiserslautern im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 24/25

Der FC Ingolstadt 04 ist ein Verein aus der gleichnamigen Stadt in Bayern. Derzeit spielen sie in der dritten Liga. Das Team mit der ersten weiblichen Cheftrainerin im Profi-Männerfußball wird zum 17. Mal am DFB-Pokal teilnehmen. Nachdem die Schanzer letzte Saison den Landespokal Bayern gewonnen haben, geht es nun um das nächste Pokalspiel.

Der 1. FC Kaiserslautern ist ein etwa 31.000 Mitglieder starker Verein aus Rheinland-Pfalz. Die Lauterer spielen zwar derzeit in der 2. Bundesliga, haben aber in der ewigen Tabelle immer noch Platz 11 inne. Letzte Saison schaffte es das Team beim DFB-Pokal überraschend bis ins Finale. Diese Leistung soll dieses Jahr dann mit dem neuen Trainer Markus Anfang beibehalten werden. Zuletzt gewannen die „Roten Teufel“ den DFB-Pokal 1990 und 1996. Neben diesen Erfolgen schaffte es der 1. FC auch schon einmal ins Champions-League Viertelfinale 1999 und zweimal ins Halbfinale des UEFA-Pokals.

Wann findet das Spiel zwischen dem FC Ingolstadt und dem 1. FC Kaiserslautern statt? Wo wird es übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen zum Spiel können Sie hier nachlesen.

FC Ingolstadt - 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anpfiff

Dem Spielplan des DFB-Pokals nach findet das Match zwischen Ingolstadt und Kaiserslautern am 17. August 2024 statt. Für Kaiserslautern hat die Bundesligasaison der 2. Liga dann bereits gestartet. Auch Ingolstadt dürfte sich nach dem Start der 3. Bundesliga schon eingespielt haben.

Für die Schanzer heißt es bei der ersten Runde des DFB-Pokals Heimspiel, während die Lauterer nach Ingolstadt in den Audi-Sportpark anreisen müssen. Anstoß der Partie ist am Nachmittag um 15.30 Uhr.

Ingolstadt gegen Kaiserslautern live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 24/25

Um die Übertragung aller Spiele des DFB-Pokals zu schauen, wird man dieses Jahr nicht um ein Abonnement im Pay-TV herumkommen. Während die öffentlich-rechtlichen Sender zwar 15 Spiele übertragen, sind dort eher die Höhepunkte der Saison wie Halbfinale und Finale zu sehen. Die Rechte an den ganzen Spielen in voller Länge hat der Pay-TV-Sender Sky. Um die Matches des DFB-Pokals zu sehen und zu streamen, benötigen Sie dort ein Abo des Sport-Pakets. Dieses kostet aktuell 25 Euro pro Monat. Wollen Sie weitere Spiele der Vereine in den jeweiligen Bundesligen sehen, ist ein weiteres Abonnement nötig, dieses kostet zusätzliche 35 Euro pro Monat.

Alles Informationen zum Spiel Ingolstadt gegen Kaiserslautern hier noch einmal gebündelt:

Spiel: FC Ingolstadt - 1. FC Kaiserslautern

Datum: 17. August 2024

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Audi-Sportpark, Ingolstadt

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Livestream : Sky

Laut fußballdaten.de haben die beiden Teams bereits 14 Mal gegeneinander gespielt. Dabei gewann Kaiserslautern sechsmal, Ingolstadt dreimal und fünfmal endete die Partie unentschieden. Schaut man sich die Bilanz dieser Spiele also an, hat Kaiserslautern zwar einen leichten Vorteil, doch sollte bei dem DFB-Pokalspiel alles drin sein. Ob die Lauterer ihre Leistung der letzten Saison wieder aufleben lassen oder die Schanzer für eine Überraschung sorgen werden, wird sich also zeigen.