FC Ingolstadt - Darmstadt 98 im DFB-Pokal: Live-Ticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Der FC Ingolstadt und Darmstadt 98 treffen Anfang August im DFB-Pokal aufeinander. Alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream sowie einen Live-Ticker haben wir hier für Sie.

64 deutsche Mannschaften aus der Ober- und Regionalliga sowie aus der 1., 2. und 3. Bundesliga haben sich für den DFB-Pokal 22/23 qualifiziert, der Ende Juli mit der ersten Runde beginnt. Dem Gewinner des Turniers winkt ein Startplatz für die Europa Liga 23/24, sofern sich der Verein noch nicht über die Bundesliga für die EL qualifiziert hat. Im Gegensatz zu anderen Begegnungen in der ersten Runde des DFB-Pokals ist der Klassenunterschied zwischen dem Drittligisten FC Ingolstadt und Darmstadt 98 nicht ganz so groß. Die Darmstädter spielen in der 2. Bundesliga und haben die vergangene Saison auf Rang 4 beendet, während Ingolstadt gerade erst abgestiegen ist.

An welchem Termin findet das Pokalspiel zwischen dem FC Ingolstadt und Darmstadt 98 statt und wie läuft die Übertragung? Gibt es die Partie auch im Free-TV und Gratis-Stream zu sehen? Wir haben alle Infos zur Begegnung hier für Sie und bieten außerdem einen Live-Ticker, mit dem Sie keine Highlights des Spiels verpassen.

FC Ingolstadt - Darmstadt 98 im DFB-Pokal 2022/23: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der FC Ingolstadt trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals 22/23 am Sonntag, dem 1. August 2022, auf Darmstadt 98. Anstoß des Spiels ist um 18 Uhr und ausgetragen wird die Partie im Audi-Sportpark in Ingolstadt.

Video: SID

Ingolstadt gegen Darmstadt 98 im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

Das Pokalspiel zwischen Ingolstadt und Darmstadt 98 wird exklusiv im Pay-TV und Stream von Sky übertragen und wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Wir haben hier die wichtigsten Infos zur Übertragung für Sie:

Spiel : FC Ingolstadt - Darmstadt 98 , 1. Runde im DFB-Pokal 2022/23

- , 1. Runde im DFB-Pokal 2022/23 Datum: Sonntag, 1. August 2022

Sonntag, 1. August 2022 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Audi-Sportpark, Ingolstadt

Audi-Sportpark, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky Go , wow (ehemals Sky Ticket )

Live-Ticker zu FC Ingolstadt vs. Darmstadt 98: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis beim DFB-Pokal 2022/23

Unser Datencenter informiert Sie immer aktuell über alle Termine und Ergebnisse der Begegnungen im DFB-Pokals 2022/23. Natürlich können Sie hier im Live-Ticker auch das Spiel zwischen dem FC Ingolstadt und Darmstadt 98 live verfolgen. So verpassen Sie auch ohne Sky-Abo keine Tore und können außerdem die Highlights des Spiels als Kommentar lesen. Kurz vor dem Anstoß des Pokalspiels finden Sie hier außerdem die Aufstellung der beiden Teams.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Lesen Sie dazu auch

DFB-Pokal: Übertragung live auf Sky , ARD oder ZDF? Welche Spiele laufen im Free-TV?

Alle Spiele des DFB-Pokals 22/23 werden auch in der aktuellen Saison im Pay-TV und Stream von Sky übertragen. Trotzdem gibt es einige Spiele des Turniers auch im Free-TV zu sehen: Die ARD und das ZDF haben sich die Rechte für die Übertragung von 15 Spielen des Turniers gesichert. In den ersten Runden werden allerdings nur einige ausgewählte Partien von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen. Im späteren Verlauf des DFB-Pokals sind dann pro Runde immer mehr Spiele auch frei empfangbar. Im Halbfinale werden beispielsweise beide Begegnungen im Free-TV gezeigt und auch das Finale am 3. Juni 2023 gibt es entweder im ZDF oder bei der ARD im TV und Stream zu sehen.

Sollte ein Pokalspiel im Free-TV übertragen werden, können Sie es entweder im Live-Stream der ARD oder im Live-Stream des ZDF verfolgen.

DFB-Pokal 22/23: FC Ingolstadt und Darmstadt 98 - Bilanz und Infos

Bisher sind sich der FC Ingolstadt und Darmstadt 98 laut fussballdaten.de 14 Mal auf dem Platz begegnet. Die beiden Vereine haben in der vergangenen Saison gemeinsam in der 2. Bundesliga gespielt, Ingolstadt ist jedoch nun in die 3. Liga abgestiegen. Die letzten beiden Begegnungen konnte Darmstadt für sich entscheiden, aber Ingolstadt liegt in der Gesamtbilanz mit fünf zu drei Siegen vorne. Sechs Mal trennten sich die beiden Mannschaften Unentschieden.

FC Ingolstadt

Liga: 3. Liga

Trainer: Rüdiger Rehm

Stadion: Audi-Sportpark

Darmstadt 98

Liga: 2. Bundesliga

Trainer: Torsten Lieberknecht

Stadion: Merck-Stadion am Böllenfalltor

Bei uns finden Sie auch Spielplan und Live-Ticker zum DFB-Pokal 2022/23 und die Infos zur Übertragung beim DFB-Pokal 2022/23 im TV und Stream.

(AZ)