FC Ingolstadt

vor 18 Min.

Der FC Ingolstadt vor dem Start in die 3.Liga: Auf der Suche nach Kontinuität

Will den FC Ingolstadt zurück in die Erfolgsspur bringen: Trainer Michael Köllner startet mit dem FC Ingolstadt am Sonntag in Aue in die neue Drittligasaison. Foto: Roland Geier

Plus Der FC Ingolstadt startet nach zwei schwierigen Jahren mit einer runderneuerten Mannschaft in die Drittligasaison. Trainer Michael Köllner will die Fans mit seiner positiven Art wieder für den Verein begeistern.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Dass Kontinuität und der FC Ingolstadt nicht wirklich zusammenpassen, hat der Verein in den vergangenen Jahren zuhauf bewiesen. Elf Trainerentlassungen seit 2018, häufige Wechsel auf den Führungspositionen und eine hohe Fluktuation im Kader prägen das Gesamtbild.

Dass die Oberbayern im Sommer erneut einen XXL-Umbruch vollzogen haben, war in diesem Ausmaß vor einigen Monaten hingegen nicht absehbar. Als Tabellenvierter befand sich der FCI Ende des Jahres 2022 in aussichtsreicher Position im Aufstiegsrennen der 3. Liga. Es folgte die lange Pause wegen der Winter-WM in Katar, nach der nichts mehr war wie zuvor. Niederlage reihte sich an Niederlage, die Mannschaft wirkte zunehmend verunsichert, trat nicht mehr wie eine solche auf. Als schwächstes Drittligateam im Jahr 2023 bangten die Schanzer sogar um den Klassenerhalt. Zwischendurch mussten zwei Trainer und ein Sportdirektor gehen. Der Super-GAU, ein Abstieg in die Regionalliga, wurde nach der Verpflichtung von Trainer Michael Köllner und Sportdirektor Ivo Grlic in der Endphase der Saison verhindert. Das neue sportliche Führungsduo konnte sich in dieser Zeit ein Bild machen und ließ im Sommer kaum einen Stein auf dem anderen. 14 Spieler haben den Verein verlassen, zwölf neue wurden verpflichtet. „Wichtig für uns war, die richtigen Schlüsse aus der Vorsaison zu ziehen und die einzelnen Themen nun Schritt für Schritt voranzubringen“, sagt Köllner, der zuvor beim 1. FC Nürnberg und 1860 München an der Seitenlinie stand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen