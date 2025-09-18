Mit dem Beginn der neuen Champions-League-Saison nimmt Europas prestigeträchtigster Vereinswettbewerb erneut Fahrt auf – und das zum zweiten Mal im überarbeiteten Ligamodus. Statt klassischer Gruppenphase erwartet Fans eine breit angelegte Liga mit 36 Teilnehmern, die jeweils acht Spiele gegen unterschiedlich zugeloste Gegner bestreiten. Die besten acht Teams ziehen direkt ins Achtelfinale ein, während die Plätze neun bis 24 in Playoffs vergeben werden.

Für die deutschen Klubs bedeutet das: volle Konzentration von Beginn an. Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt stehen vor einem intensiven Herbst mit namhaften Gegnern und hohem taktischen Anspruch. Die Auslosung hat bereits einige brisante Paarungen hervorgebracht.

Bayer Leverkusen besucht gleich zu Anfang den FC Kopenhagen. Nach einer starken Bundesliga-Spielzeit geht die Werks-Elf mit einem international erfahrenen Kader ins Rennen. Die Auslosung bescherte Leverkusen ein anspruchsvolles Programm: Neben Topgegnern wie Paris Saint-Germain und Manchester City trifft das Team unter anderem auf PSV Eindhoven, Benfica und eben den FC Kopenhagen. Der wiederum hat sich über die Qualifikation souverän in die Ligaphase der Königsklasse gespielt und trifft dort auf einige europäische Schwergewichte. Die Dänen eröffnen ihre Kampagne mit diesem Heimspiel gegen Leverkusen und empfangen später unter anderem Borussia Dortmund und SSC Neapel in ihrem Stadion „Parken“. Auswärts geht es unter anderem nach Barcelona und Tottenham. Als amtierender Meister im dänischen Fußball-Oberhaus will Kopenhagen für Überraschungen sorgen und sich als unangenehmer Gegner etablieren.

Wir geben Ihnen hier die wichtigsten Infos rund um das Match zwischen den Dänen und den Rheinländern.

FC Kopenhagen vs. Bayer 04 Leverkusen in der Champions League: Datum, Uhrzeit – wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions-League-Saison 2025/2026 empfangen die dänischen Kicker die Männer aus Leverkusen am Donnerstag, 18. September 2025. Ort des Geschehens ist das Kopenhagener Stadion „Parken“, was – Überraschung! – „Park“ bedeutet, bis 1990 trug die Arena den Namen „Københavns Idrætspark“. Dieser „Sportpark“ in der dänischen Hauptstadt ist das größte Stadion des Landes und sowohl das Nationalstadion als auch die Heimspielstätte des FC Kopenhagen. Die Arena mit ihrem Cabrio-Dach bietet bei Fußballspielen gut 38.000 Zuschauern Platz. Kopenhagen und Leverkusen bestreiten dort ihr jeweils erstes Spiel in der Ligaphase.

FCK gegen Leverkusen live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

In der Spielzeit 2025/26 wird die UEFA Champions League in Deutschland ausschließlich über kostenpflichtige Streaming-Dienste zu verfolgen sein. Den Hauptanteil der Übertragungen übernimmt DAZN mit insgesamt 186 Spielen, darunter sämtliche Mittwochspartien sowie acht von neun Begegnungen am Dienstag. Ergänzend dazu hat sich Amazon Prime Video die Rechte an 17 ausgewählten Dienstagsspielen gesichert. In nur einer einzigen Woche wird übrigens ausnahmsweise auch donnerstags gespielt, wie in diesem Fall zwischen Kopenhagen und Leverkusen. Die beliebte Champions-League-Konferenz bleibt weiterhin bei DAZN verfügbar, allerdings nur für die dort übertragenen Spiele. Eine Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen ist in dieser Saison also nicht vorgesehen.

Hier kommen für Sie alle Infos zur Übertragung:

Spiel : FC Kopenhagen - Bayer 04 Leverkusen, Champions League 2025/2026, Spieltag 1 von 8

Datum : Donnerstag, 18. September 2025

Uhrzeit : 18.45 Uhr

Ort : Parken, Kopenhagen

Übertragung im Free-TV : ---

Übertragung im Pay-TV : DAZN 1

Übertragung im Live-Stream : DAZN

FC Kopenhagen - Bayer Leverkusen in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Die bisherigen Begegnungen zwischen dem FC Kopenhagen und Bayer Leverkusen sind klar zugunsten der deutschen Mannschaft ausgefallen. Laut fussballdaten.de trafen die beiden Teams bislang zweimal – jeweils in der Champions-League-Qualifikation – aufeinander: Im Hinspiel am 19. August 2014 setzte sich Leverkusen auswärts mit 3:2 durch, das Rückspiel am 27. August endete mit einem deutlichen 4:0-Heimsieg für die Werks-Elf. Das aktuelle Match verspricht dennoch Spannung: Während Leverkusen mit einer höheren Siegwahrscheinlichkeit ins Spiel geht, kann Kopenhagen auf eine starke Heimbilanz und seine gute Form in der dänischen Liga verweisen.