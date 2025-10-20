FC Kopenhagen – BVB live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 2025/26

Der dritte Spieltag der CL-Ligaphase 2025/26 steht bevor. Insgesamt 36 Mannschaften nehmen daran teil, es gibt acht Spieltage – somit tritt jedes Team gegen acht verschiedene Gegner an. Nachdem die UEFA den Europapokal zur Saison 2024/25 reformiert hat, ist die laufende Spielzeit bereits die zweite, welche im neuen Modus ausgetragen wird. Amtierender Titelträger in der Champions League ist der französische Klub Paris Saint-Germain, das Finale der Königsklasse 2025/26 findet am 30. Mai 2026 in der Puskás Aréna in Budapest statt.

Mit dem FC Bayern München, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund sind in der aktuellen Saison auch vier deutsche Vereine in der Champions League vertreten. Nachdem die Dortmunder an den ersten beiden Spieltagen der Ligaphase auf Juventus Turin und Athletic Bilbao trafen, bekommen sie es am dritten Spieltag mit dem FC Kopenhagen aus Dänemark zu tun. Für den BVB handelt es sich dabei um ein Auswärtsspiel – für die Dänen wiederum bedeutet dies, dass sie den Heimvorteil auf ihrer Seite haben.

Wann findet das Spiel zwischen dem FC Kopenhagen und Borussia Dortmund in der Champions League 2025/26 statt? Wann ist Anstoß und wie sieht es mit der Übertragung der Partie im TV und Stream aus? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos rund um die Begegnung am 3. Spieltag der CL-Ligaphase 2025/26 haben wir hier für Sie zusammengetragen.

FC Kopenhagen gegen Borussia in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Dem Spielplan der Champions League 2025/26 entsprechend findet die Begegnung zwischen dem FC Kopenhagen und Borussia Dortmund am 21. Oktober 2025 statt. Damit fällt der Termin auf einen Dienstag. Der Anstoß erfolgt planmäßig abends um 21 Uhr. Austragungsort der Partie ist das Parken-Stadion in der dänischen Hauptstadt. Neben dem FC Kopenhagen trägt auch die dänische Nationalmannschaft dort ihre Heimspiele aus. Es bietet bei Sportveranstaltungen Platz für rund 38.000 Zuschauer.

FC Kopenhagen – BVB live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

In dieser Saison erfolgt die Übertragung der Champions League 2025/26 in erster Linie über den kostenpflichtigen Streaming-Anbieter DAZN. Auch Amazon Prime Video zeigt einige Partien, zumeist das jeweils ausgewählte Topspiel am Dienstag. Das Finale ist derweil das einzige Champions-League-Spiel, das auch im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen ist. Wer die einzelnen Partien des Wettbewerbs verfolgen möchte, kommt dementsprechend zwangsläufig nicht um ein kostenpflichtiges Abonnement herum.

DAZN Unlimited kostet im Jahresabo 34,99 Euro pro Monat, während Amazon Prime Video nach einem dreißigtägigen Gratis-Zeitraum 8,99 Euro pro Monat kostet. Das Angebot ist in einer Amazon Prime-Mitgliedschaft enthalten. Im Falle der Partie zwischen dem FC Kopenhagen und Borussia Dortmund wird aber ein DAZN-Abo benötigt, denn die Übertragung erfolgt ausschließlich über diesen Streaming-Dienst.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Spiel: FC Kopenhagen vs. Borussia Dortmund (CL-Ligaphase 2025/26, Spieltag 3/8)

Datum: Dienstag, 21. Oktober 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Parken-Stadion, Kopenhagen

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

FC Kopenhagen vs. Borussia Dortmund: Was sagt die Bilanz?

Laut fussballdaten.de gab es bislang erst vier Begegnungen zwischen den Dänen und den Borussen. Davon gingen vier Partien an den BVB, eine endete außerdem unentschieden. Das Torverhältnis fällt mit 6:1 folglich ebenfalls zugunsten des Bundesligisten aus. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften liegt schon eine Weile zurück: Im November 2022 spielten sie in der Gruppenphase der damaligen Champions-League-Saison gegeneinander, das Endergebnis lautete 1:1. Da der BVB in der aktuellen Ligaphase noch ungeschlagen ist, während der FC Kopenhagen bereits eine Niederlage einstecken musste, dürfte das Team von Coach Niko Kovač als Favorit in die Partie am 21. Oktober gehen.