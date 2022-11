FC Kopenhagen - Borussia Dortmund in der Champions League: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

FC Kopenhagen - Dortmund in der Champions League 22/23: Übertragung im Live-Stream und TV, Live-Ticker, Datum, Uhrzeit - alle Infos zum Spiel gibt es hier.

Auf dem Spielplan der Champions League 2022/23 steht am 1. und 2. November 2022 der 6. Spieltag der Gruppenphase. Zu den Matches zählt auch die Partie zwischen FC Kopenhagen und Borussia Dortmund. Alle Infos zum Spiel haben wir hier für Sie. Das Hinspiel am 6. September 2022 hat der BVB gewonnen - mit 3:0.

FC Kopenhagen gegen Borussia Dortmund in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Das Spiel zwischen Kopenhagen und Dortmund findet am 2. November 2022 statt. Anpfiff ist um 21 Uhr.

FC Kopenhagen vs. Borussia Dortmund: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Bis auf eine kleine, aber für die Fans nicht ganz unwesentliche Ausnahme liegen alle Übertragungsrechte der Champions League 2022/23 bei den Anbietern DAZN und Amazon Prime. Die meisten Spiele, wie auch diese Partie FC Kopenhagen gegen Borussia Dortmund, laufen auf DAZN. Eine Übertragung im Free-TV gibt es also nicht.

Live-Ticker zum CL-Spiel FC Kopenhagen gegen Borussia Dortmund

Wenn Sie sich das Geld für ein Abo von DAZN sparen möchten, haben wir eine elegante Alternative für Sie: unseren eingebauten Live-Ticker. Das Datencenter versorgt Sie fast so hautnah am Spiel mit Infos, als hätten Sie eine VIP-Lounge im Stadion gebucht - das gilt natürlich nicht nur für dieses, sondern für alle Spiele der laufenden CL-Saison. Tore, Fouls, Platzverweise - Sie verpassen rein gar nichts. Auch die Aufstellungen servieren wir Ihnen zum Spielbeginn frei Haus.

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo sind die Spiele der Saison 22/23 zu sehen?

Der Live-Ticker bietet Ihnen zu wenig fürs Auge? Das ist schade, denn dann kostet es was. Die Live-Übertragung der Champions League 22/23 findet nämlich bedauerlicherweise fast ausnahmslos gegen Abbuchung statt, und zwar entweder auf DAZN oder bei Amazon.

Die einzige Ausnahme haben wir oben bereits angekündigt: Das große Finale in Istanbul (10. Juni 2023) überträgt die alte Tante ZDF live im Free-TV. Den Löwenanteil aller Matches aber hat sich nun mal leider DAZN in den gefräßigen Rachen geschoben. Kleiner Trost: Man kann jeden Dienstag ein Spiel bei Amazon Prime Video verfolgen. Dieses Spiel hier läuft aber nun mal dummerweise am Mittwoch. Nix zu machen.

FC Kopenhagen gegen Borussia Dortmund: Bilanz und Infos

Laut dem Portal fussballdaten.de haben sich Kopenhagen und der BVB bisher erst dreimal auf dem grünen Rasen gegenseitig Maß genommen. Die letzte Begegnung fand am 6. September 2022 im Rahmen der laufenden CL statt - sie endete bekanntlich 3:0 aus Sicht der Dortmunder. Die Männer aus dem Pott liegen auch in der Torbilanz vor den Dänen - 5:0.