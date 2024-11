FC Liverpool - Bayer Leverkusen live im TV & Stream: Übertragung der Champions League 24/25

In der Champions League Saison 24/25 wird zum ersten Mal die neue Ligaphase ausgetragen, die noch bis Ende Januar 2025 andauert. Am 4. Spieltag stehen sich der FC Liverpool und Bayer Leverkusen gegenüber. Das englische Team hat sich unter dem neuen Cheftrainer Arne Slot bisher noch keine Fehler erlaubt - in drei Spielen hat der FC 9 Punkte nach Hause geholt. Slot muss in Liverpool große Schuhe füllen, denn sein Vorgänger Jürgen Klopp war nicht nur bei den Spielern, sondern auch bei den Fans des Vereins sehr beliebt. Am mangelnden Erfolg dürfte der Zuspruch für den Niederländer zumindest nicht scheitern, schließlich läuft es auch in der Premier League für den FC Liverpool rund. Dort befinden sich die Reds aktuell mit Manchester City im Kampf um die Tabellenspitze.

Bayer Leverkusen konnte auf der anderen Seite nicht an den Erfolg der vergangenen Saison anknüpfen. Zwar läuft es auch nicht schlecht für die Mannschaft von Xabi Alonso, eine Saison ohne Niederlagen kann es aber nicht mehr werden. Innerhalb der Bundesliga gehört die Werkself weiterhin zu den Top-Mannschaften, auch wenn aktuell ein paar Punkte zur Tabellenspitze fehlen. In der Champions League mussten die Leverkusener zumindest noch keinen Misserfolg hinnehmen. Mit zwei Siegen und einem Unentschieden befindet sich das Team nach drei Spielen auf Rang 6.

Wann findet das Spiel zwischen Liverpool und Leverkusen statt? Wie läuft die Übertragung der Partie und gibt es das Match auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum CL-Spiel haben wir hier für Sie.

FC Liverpool vs. Bayer Leverkusen in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions League 2024/25 treffen der FC Liverpool und Bayer Leverkusen am Dienstag, dem 5. November 2024, aufeinander. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr im Anfield. So heißt das Fußballstadion im gleichnamigen Bezirk von Liverpool, Heimspielstätte der Reds.

Liverpool - Leverkusen live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Übertragung der Champions League 24/25 teilen sich auch in der neuen Saison DAZN und Amazon Prime Video. Die meisten Spiele gibt es allerdings exklusiv bei DAZN zu sehen, da der Streaming-Dienst von Amazon an jedem Spieltag nur eine Partie am Dienstag zeigt. Wenn möglich zeigt der Streaming-Dienst von Amazon ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Am 4. Spieltag ist es das Match zwischen Liverpool und Bayer Leverkusen. Wenn Sie auch die anderen CL-Spiele in voller Länge verfolgen möchten, kommen Sie um ein DAZN-Abo nicht herum. Aktuell müssen Sie dafür monatlich mindestens 34,99 Euro zahlen, das Prime-Video-Abo ist dagegen bereits für 8,99 Euro zu haben.

Alle Informationen zur Übertragung des Spiels zwischen Liverpool und Leverkusen haben wir hier für Sie:

Spiel: FC Liverpool - Bayer Leverkusen, Ligaphase der Champions League 24/25, 4. Spieltag

Datum: 5. November 2024

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Ort: Anfield, Liverpool

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: -

Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime Video

Liverpool gegen Bayer Leverkusen in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de standen sich Liverpool und Bayer Leverkusen bisher viermal auf dem Rasen gegenüber. Alle Begegnungen liege allerdings schon mehr als 19 Jahre zurück und fanden jeweils im Rahmen der Champions League statt. In der Statistik hat Liverpool mit 3 Siegen die Nase vorn, Leverkusen ging nur einmal siegreich vom Platz. Ein Rückschluss auf das anstehende Match lassen die bisherigen Begegnungen jedoch nicht zu - dafür sind die Spiele zu lange her.