FC Midtjylland - Eintracht Frankfurt live im Free-TV und Stream sehen: Infos zur EL-Übertragung 2024

Die zur EL-Saison 2024/25 neu eingeführte Ligaphase hat bereits ihre Halbzeit erreicht. In der Europa League steht der fünfte von acht Spieltagen an, an dem auch die beiden deutschen Vertreter Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim erneut gefordert sind. Eintracht Frankfurt reist am 5. Spieltag gen Norden nach Dänemark, wo der FC Midtjylland wartet. Der dänische Verein ist seit einigen Jahren ein fester Bestandteil der europäischen Wettbewerbe und schaffte 2021 sogar die Qualifikation für die Champions League.

Frankfurt spielt bislang eine starke Saison im europäischen Klubwettbewerb. Aus den ersten vier Partien gingen sie ungeschlagen hervor: Drei Siege und ein Unentschieden bedeuten zehn Punkte und Platz 4 in der Ligatabelle. Damit sind die Hessen aktuell auf direktem Kurs ins Achtelfinale. Ein Sieg würde die ohnehin gute Ausgangsposition weiter festigen. Maßgeblich am sportlichen Erfolg beteiligt ist derzeit Frankfurter Stürmer Omar Marmoush. Der Ägypter ist mit zwei Toren und einer Vorlage der Top-Scorer der Eintracht.

Der FC Midtjylland hingegen belegt derzeit nur Platz 13 in der Tabelle. Allerdings trennen die Dänen mit sieben Punkten lediglich ein Sieg von den besten acht Teams. Ein Heimsieg gegen Frankfurt könnte sie somit näher an die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale bringen. Für beide Mannschaften ist dieses Spiel also richtungsweisend, da bereits die Hälfte der Ligaspiele absolviert sind.

Doch wann findet das Spiel statt? Wann ist der Anstoß, wie lautet die Bilanz zwischen den Vereinen, und wo wird das Spiel übertragen? Wir beantworten alle Fragen rund um die Partie FC Midtjylland gegen Eintracht Frankfurt.

Midtjylland vs. Frankfurt heute in der Europa League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Europa League 2024/25 findet der fünfte Spieltag am Donnerstag, den 28. November 2024, statt. Die Partie Frankfurt gegen Midtjylland wird in der MCH-Arena ausgetragen. Die Arena ist ein Fußballstadion in der dänischen Stadt Herning, in der Region Midtjylland. Hier finden etwas mehr als 11.400 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz, wenn der Anstoß zum Spiel des FC Midtjylland gegen Eintracht Frankfurt erfolgt. Anpfiff ist um 21 Uhr.

FC Midtjylland - Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV und Stream: EL-Übertragung am 5. Spieltag

Für die Übertragung der EL-Saison 2024/25 ist in Deutschland der Sender RTL zuständig. Der Großteil der Spiele wird jedoch ausschließlich beim Streamingdienst RTL+ gezeigt. Nur ausgewählte Partien mit deutscher Beteiligung werden kostenfrei im Free-TV ausgestrahlt. Wer alle Spiele verfolgen möchte, benötigt ein Abonnement bei RTL+.

Für alle Frankfurter Fußballfans ohne RTL+-Abo gibt es eine gute Nachricht: Das Spiel gegen den FC Midtjylland wird live im Free-TV auf RTL übertragen. Die Berichterstattung zur Partie beginnt bereits um 20.15 Uhr, bevor um 21 Uhr der Anstoß erfolgt.

Hier sind noch einmal alle wichtigen Infos zum EL-Spiel im Überblick:

Spiel: FC Midtjylland - Eintracht Frankfurt, Ligaphase Europa League 24/25, 5. Spieltag

Datum: 28. November2024

Uhrzeit: 21 Uhr (Übertragung ab 20.15 Uhr)

Ort: MCH Arena, Herning

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: -

Übertragung im Live-Stream: RTL+

FC Midtjylland gegen Eintracht Frankfurt: Bilanz der beiden Teams in der Europa League

Laut der Seite fussballdaten.de haben die beiden Vereine noch nie ein Spiel gegeneinander bestritten. Somit kommt es am Donnerstag, dem 28. November 2024, zur ersten Partie der Teams. Die Eintracht ist noch ungeschlagen in dieser EL-Saison. Midtjylland hingegen verlor am 4. Spieltag bereits gegen Steaua Bukarest.