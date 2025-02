Früherer FCA-Co-Trainer Michael Wimmer übernimmt Trainerjob in Schottland

Michael Wimmer, ehemaliger Co-Trainer des FCA, wechselt auf die Insel. In Schottland übernimmt der 44-Jährige den Erstligisten FC Motherwell. Wimmers neue Mannschaft belegt in der schottischen Premiership zurzeit den 8. Platz.

Zwischen 2018 und 2019 war Wimmer Teil der Trainerteams beim FCA. Zuvor trainierte er viele Jahre die Nachwuchsmannschaften des FC Nürnberg. Nach Augsburg kam er unter Cheftrainer Manuel Baum. Der damalige Geschäftsführer Stefan Reuter bezeichnete Wimmer nach der Verpflichtung als „absoluten Fachmann“. Nach Baums Entlassung assistierte der gebürtige Dingolfinger auch unter Baums Nachfolger Martin Schmidt bis zum Ende der damaligen Spielzeit.

Michael Wimmer war in der Saison 2018/19 Co-Trainer beim FC Augsburg. Foto: Ulrich Wagner

Wimmer übernahm interimsweise bereits einen Bundesligisten

Nach seinen Engagement beim FCA wechselte Wimmer zum VfB Stuttgart, wo er ebenfalls Co-Trainer der 1. Mannschaft war. Nachdem der dortige Cheftrainer Pellegrino Matarazzo entlassen wurde, übernahm Wimmer interimsweise dessen Posten. Trotz ordentlicher Ergebnisse entschied die Vereinsführung, auf den erfahrenen Bruno Labbadia zu setzen. Wimmer verließ den Verein anschließend. Über einen Zwischenstopp bei Austria Wien zieht es ihn nun auf die Insel.

Beim FC Motherwell tritt er die Nachfolge für Stuart Kettlewell an. Wie sein Verein mitteilte, sei Wimmer unter hunderten Internationalen Bewerbern der beste Kandidat gewesen. Nicht nur sportlich würde der neue Trainer ausgezeichnet in das Anforderungsprofil passen, auch charakterlich hätte er überzeugen können. Wimmer selbst zeigte sich voller Vorfreude. Der FC Motherwell sei kein Klub im Stillstand. In der aktuellen Saisonphase würden sich für die Mannschaft viele Möglichkeiten eröffnen, wird er auf der Homepage des Vereins zitiert.