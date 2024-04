1. FC Nürnberg - KSC live im TV und Stream: Übertragung, Termin und Uhrzeit

In der 2. Liga heißt es Nürnberg gegen den KSC am 31. Spieltag. Alle Infos zum Spiel - darunter Termin und Uhrzeit - sowie zur Übertragung finden Sie hier.

Der KSC trifft am 31. Spieltag der 2. Liga auf den 1. FC Nürnberg. Seit sechs Spieltagen ist der Karlsruher SC nun ungeschlagen und liegt daher aktuell auf gutem Kurs. Nun sind die Karlsruher auswärts gefordert: Auch gegen den Tabellenelften aus Nürnberg soll ein Sieg für das Team von Trainer Christian Eichner her. Nach zuletzt guten Leistungen - darunter der 7:0-Kantersieg zuhause gegen den 1. FC Magdeburg, den erkämpften drei Punkten gegen St. Pauli und schließlich dem 3:2-Erfolg gegen die Freunde aus Berlin - möchten die Karlsruher nun ihre Serie ausbauen.

Nach 30 Spieltagen steht der KSC auf dem fünften Tabellenplatz. Mit 46 Punkten haben Stindl und Co. einen Rückstand von drei Punkten auf Platz 4, den derzeit der HSV belegt. Mit einem Sieg gegen den FCN könnte man sich an die Fersen der Hamburger Rothosen heften. Ein Funken Hoffnung besteht sogar auf die Relegation: Rechnerisch kann die Fortuna aus Düsseldorf - mit 55 Punkten auf Rang 3 - noch eingeholt werden. Der jetzige Gegner des KSC, der 1. FC Nürnberg, steht vor der Partie mit 37 Punkten im Tabellenmittelfeld, ist damit jedoch keineswegs gesichert: Ihr Vorsprung auf den unteren Relegationsplatz beträgt vier Spieltage vor Schluss gerade einmal sechs Punkte. Beide Mannschaften benötigen damit dringend einen Sieg.

Wann wird die Partie zwischen Nürnberg und dem KSC angepfiffen? Wer ist für die Live-Übertragung des Spiels verantwortlich und wo kann man die Begegnung anschauen? Hier finden Sie alle wichtigen Infos rund um die Partie des KSC am 31. Spieltag.

1. FC Nürnberg gegen KSC: Termin und Uhrzeit des Spiels

Wie man dem Spielplan des KSC entnehmen kann, wurde das Spiel in Nürnberg auf Sonntag, dem 28. April 2024 datiert. Anstoß ist um 13.30 Uhr im Nürnberger Max-Morlock-Stadion.

FCN gegen KSC live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Im Free-TV wird das Auswärtsspiel des KSC nicht zu sehen sein. Stattdessen läuft es live und exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky. Ab 13 Uhr kann man die Partie am Sonntag entweder als Einzelspiel auf Sky Bundesliga 3 oder in der Konferenz der 2. Bundesliga auf Sky Bundesliga 1 verfolgen. Kommentiert wird die Begegnung in voller Länge von Torsten Kunde - die Moderation der Konferenz übernimmt Max Zielke.

Auch im Stream wird das Spiel gezeigt: Allerdings können davon nur Sky-Kunden profitieren, die das Spiel in ihrer Sky Go-App mitverfolgen können. Einen kostenlosen Stream gibt es nicht. Alle, die kein Abonnement bei Sky besitzen, können die Highlights des Spieltags im Free-TV am Sonntagabend ansehen. Die ARD-Sportschau zeigt ab 19.15 Uhr die Zusammenfassungen der Zweitligaspiele - darunter auch die Auswärtspartie des KSC.

Alle Informationen zur Übertragung des Matches zwischen Nürnberg und dem Karlsruher SC im Überblick:

Spiel: 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC , 2. Liga, 31. Spieltag

- , 2. Liga, 31. Spieltag Datum: Sonntag, 28. April 2024

Sonntag, 28. April 2024 Uhrzeit : Anpfiff um 13.30 Uhr

Anpfiff um 13.30 Uhr Ort: Max-Morlock-Stadion, Nürnberg

Max-Morlock-Stadion, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Sie besitzen kein Abonnement bei Sky und möchten das Spiel gegen den FCN dennoch gerne live und in voller Länge sehen? In verschiedenen Bars und Kneipen in Karlsruhe kann man Woche für Woche alle Spiele des KSC live und in Gesellschaft verfolgen.

Die Bilanz der Partie: Nürnberg gegen KSC in der 2. Bundesliga

Insgesamt haben die beiden Vereine fussballdaten.de zufolge schon 77 Mal gegeneinander gespielt: Dabei konnte der 1. FC Nürnberg mehr Siege über den KSC verbuchen als umgekehrt: Bei 33 Spielen gingen die "Glubberer" als Sieger vom Platz - bei 24 die Karlsruher. Weitere 20 Partien endeten unentschieden. In der recht langen Geschichte begegneten sich die beiden Clubs in der Bundesliga, der 2. Liga, in der Oberliga Süd sowie der 2. Bundesliga Süd und der Regionalliga Süd. Im DFB-Pokal trafen die beiden Teams bislang sechsmal aufeinander.