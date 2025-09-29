Bayern-Gegner FC Pafos ist das zyprische Aschenputtel

Die Menschen mögen Aschenputtel-Geschichten. Das wussten schon die Brüder Grimm und gaben den Leserinnen und Lesern, was sie verlangten: die Aschenputtel-Geschichte. Seitdem oft wiederholt, manchmal erreicht – freilich in Variationen des alten Stoffes. Tellerwäschermillionär oder die ewige Aufsteigergeschichte aus prekären Verhältnissen zum sportlichen Top-Level. Meistens wird dieses Format anhand eines Einzelschicksals erzählt, was dem Publikum unter anderem den Faustkämpfer Rocky näherbrachte. In Zypern schickt sich ein kompletter Klub an, aschenputtelig die Fans zu verzaubern.

Der FC Pafos nimmt mit seinem Wappen Anleihen am zyprischen Widerstandskampf des vergangenen Jahrhunderts, der Klub stieg von der zweiten in die erste Liga auf, etablierte sich dort und empfängt dieses Jahr in der Champions League die besten Teams Europas. Eine wunderbare Geschichte – und doch nur ein Teil des Ganzen. Denn ohne die tat- und finanzkräftige Unterstützung der beiden russischen Investoren Sergey Lomakin and Roman Dubov würde der Klub am Dienstag eher nicht gegen den FC Bayern antreten (21 Uhr, Amazon Prime). „Das hiesige Steuersystem hilft, Investoren treffen auf wenige Hürden“, sagte der Kapitän David Goldar im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Die wenigen Hürden aber nahm der Klub gekonnt. Allein aufgrund des guten Wetters spielt Brasiliens Ex-Nationalspieler David Luiz wahrscheinlich nicht seit dieser Saison für den Klub. Aus der Fusion zweier Vereine in der 38.000-Einwohner-Stadt Pafos entstand über die Jahre hinweg ein Teilnehmer in der europäischen Fußballelite-Klasse.

Der FC Pafos hat den Erfolg genauestens geplant

Die Entwicklung verläuft nahezu stringent. Aufstieg, Etablieren in der ersten Liga, Pokalerfolg, erster internationaler Auftritt, Meisterschaft. Im vergangenen Jahr traf der Klub in der Conference League unter anderem auf den 1. FC Heidenheim, verlor dort zwar mit 0:1, zog aber letztlich ins Achtelfinale ein – anders als die Heidenheimer. In dieser Saison treten die Zyprer in der Champions League an. Sie setzten sich zuvor in den Qualifikationsrunden unter anderem gegen Dynamo Kiew und Roter Stern Belgrad durch, am ersten Spieltag der Gruppenphase holten sie ein 0:0 gegen Olympiakos Piräus. Im Vorbeigehen werden die Münchner wahrscheinlich nicht bei dem unbekanntesten Klub der Champions League gewinnen. „Wir werden jetzt die Woche durchziehen“, kündigte Sportvorstand Max Eberl energisch an. Er richtete den Blick schon bis zur nächsten Länderspielpause: „Wir fahren nach Zypern – und dann haben wir in Frankfurt noch ein sehr wichtiges, kompliziertes Auswärtsspiel.“

Das Duell in Zypern sollte bei einem konzentrierten Auftritt nicht so kompliziert werden, wie das Spiel kurz darauf bei den Hessen, zumal die Heimmannschaft in der Champions League auch ins 70 Kilometer entfernte Limassol umziehen muss. Die eigene Arena entspricht nicht den Anforderungen der Uefa. Man ist eben doch noch Underdog – und kultiviert diese Rolle auch. So besteht das Wappen des Klubs aus einem Porträt des Widerstandskämpfers Evagoras Pallikarides. Der lehnte sich in den 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts gegen die britische Kolonialmacht. Er wurde zum Tode verurteilt, nachdem er bei einem Waffenhandel festgenommen wurde. Wenige Tage nach seinem 19. Geburtstag starb er 1957 am Strang. Er war der letzte und jüngste Widerstandskämpfer, der hingerichtet wurde.

Von derlei politischen Reminiszenzen ist man beim FC Bayern derzeit weit entfernt und gibt sich stattdessen bedingungslosem Pragmatismus auf Funktionärsebene hin. Seit einiger Zeit ist bekannt, dass Finanzvorstand Michael Diederich den Verein Ende September verlässt. Er übernimmt künftig eine Führungsposition bei der Deutschen Bank. Diese Personalie nutzen die Münchner, um die Führungsriege etwas umzustrukturieren. Am Montag gaben sie bekannt, das Stuttgarter Vorstandsmitglied Rouven Kasper zu verpflichten. Wie der Rekordmeister mitteilte, komplettiert er damit seine Führungsebene und beruft den 43-Jährigen zum Vorstand Marketing und Vertrieb. Kasper tritt das Amt zum 1. Januar 2026 an.

Der Wechsel Kaspers ist insofern bemerkenswert, als Stuttgarter und Münchner vor gar nicht allzu langer Zeit recht wuchtig am Verhandlungstisch aneinander geraten sind. Der FC Bayern wollte Nick Woltemade verpflichten. Der VfB wollte viel Geld für ihn. Die Bayern wollten nicht zahlen. Mittlerweile spielt der Stürmer für Newcastle United. Der englische Klub war bereit, 90 Millionen Euro zu zahlen. „Ich kann denen in Stuttgart nur gratulieren, dass sie einen – ich sage jetzt mal in Anführungszeichen – Idioten gefunden haben, der so viel Geld bezahlt hat“, sagte Karl-Heinz Rummenigge dazu am Montag bei „Blickpunkt Sport“.