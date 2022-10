FC Porto – Leverkusen live im TV und Stream sehen: Übertragung und Live-Ticker

In der Champions League trifft heute der FC Porto auf Leverkusen. Hier erhalten Sie alle Infos rund um Termin, Live-Ticker und Übertragung live im TV und Stream.

Der letzte Tag der Hinrunde in der Gruppenphase der Champions League 2022/2023 steht bevor. Damit schwinden die Chancen für diejenigen, die einen schlechten Start in das Turnier hatten. Hierzu gehört zweifellos der FC Porto. Der 29-fache portugiesische Meister konnte bisher noch keines seiner beiden Hinrundenspiele gewinnen. Er ist damit auf dem letzten Platz in der Tabelle der Gruppe B. Weiterhin in der Gruppe spielen der FC Brügge, Atlético Madrid und Leverkusen.

Letztgenannter Verein steht momentan auf Rang zwei in der Gruppe. Gegen Atlético Madrid gelang dem Verein ein 2:0 Sieg, doch gegen den FC Brügge reichte es nicht ganz und er unterlag mit 0:1. Für Leverkusen geht es jetzt also darum, seinen Platz zu sichern, um es aus der Gruppenphase hinauszuschaffen. Für den FC Porto hingegen dürfte es nach den letzten Niederlagen auch um seine Ehrenrettung gehen, um die Hinrunde nicht ohne einen einzigen Sieg beenden zu müssen.

Champions League 2022/2023 - FC Porto gegen Bayer Leverkusen: Termin und Uhrzeit – Wann ist Anstoß?

Das Spiel findet am 4. Oktober statt. Es ist, laut Spielplan der Champions League, der letzte Tag der Hinrundenspiele für Leverkusen und den FC Porto. Es ist damit auch die letzte Chance für den FC Porto, in der Hinrunde der Champions League 2022/2023 einen Sieg einzufahren. Erschwert wird dies allerdings dadurch, dass im Heimstadion der Leverkusener, in der BayArena, gespielt wird. Anstoß für das Spiel ist um 21.00 Uhr.

FC Porto vs. Bayer Leverkusen in der CL: Übertragung im TV und Stream – auch im Free-TV?

Eine Übertragung der Spiele der Champions League 2022/2023 im Free-TV findet generell nicht statt. Doch auch im klassischen Pay-TV sind die Spiele diesmal nicht zu sehen. Der sonst für Fußball-Übertragungen so bekannte Pay-TV Sender Sky konnte sich dieses Mal keine Übertragungsrechte sichern. Stattdessen ist die Champions League dieses Mal hauptsächlich bei DAZN und manchmal bei Amazon Prime Video zu sehen.

Wir haben Ihnen hier die Informationen zum Spiel FC Porto gegen Bayer Leverkusen zusammengestellt. Auch für die restliche Übertragung der Champions League 2022/2023 haben wir alle Infos zusammengetragen.

Spiel: FC Porto – Bayer Leverkusen , Gruppenphase der UEFA Champions League 2022/2023, 3.Spieltag

– , der 2022/2023, 3.Spieltag Datum: 4. Oktober

4. Oktober Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: BayArena , Leverkusen

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Stream: DAZN

Live-Ticker zum Spiel FC Porto gegen Bayer Leverkusen in der Champions League

Da sich nicht jeder ein extra Abo für die Übertragung der Champions League zulegen möchte, sind Alternativen gefragt. Wenn man die Live-Übertragung des Spiels nicht sehen kann, dann bietet sich unser Live-Ticker hervorragend als Ersatz an. Mit diesem verpassen Sie garantiert kein Ereignis des Spiels FC Porto – Bayer Leverkusen!

FC Porto vs. Bayer Leverkusen: Bilanz und Infos

Bisher gab es gerade Mal drei Aufeinandertreffen zwischen dem FC Porto und Bayer Leverkusen. Das erste war lediglich ein Testspiel, welches unentschieden ausgegangen ist. Doch die beiden Folgenden fanden im Rahmen der Europa League 2019/2020 statt. Diese konnten beide von den Leverkusenern für sich entschieden werden.