FC Porto – TSG Hoffenheim live im Free-TV und Stream: Übertragung der Europa League 24/25

Nach der Champions League ist die Europa League der zweitgrößte Wettkampf der UEFA. Es handelt sich dabei um einen Pokalwettbewerb zwischen vereinsbasierten Teams aus ganz Europa. 1971 wurde die Liga gegründet, damals hieß sie noch UEFA-Cup. Betrachtet man die Rekordhalter, führt der FC Sevilla mit sieben Pokalen die Liste mit den meisten Siegen. Bei den deutschen Teams führt Borussia Mönchengladbach mit zwei Siegen.

Der FC Porto ist ein Verein aus der gleichnamigen Stadt in Portugal. Dort spielt Porto in der ersten Liga des Landes. Pokale hat der Verein schon so einige im Regal stehen. Die Mannschaft gewann bisher beispielsweise schon 30 Mal die portugiesische Meisterschaft, 20 Mal den portugiesischen Pokal, einmal den UEFA Cup, einmal die Champions League und einmal auch schon die Europa League. Mit diesen und weiteren Erfolgen gehört der FC Porto zu den erfolgreichsten Teams Europas.

Die TSG Hoffenheim spielt aktuell in der Bundesliga. Dort befindet sich der Verein derzeit eher am unteren Ende der Tabelle. In der ‚Ewigen Tabelle‘ kann sich Hoffenheim auf dem 24. Platz einreihen. Zu den Auszeichnungen des Vereins gehört der viermalige Sieg des Landespokals Baden. Im internationalen Raum gab es noch keine Siege zu verzeichnen, doch Hoffenheim konnte sich bereits einmal für die Champions League und dreimal für die Europa League qualifizieren.

Am dritten Spieltag der Europa League treffen Porto und Hoffenheim aufeinander. Wo wird das Spiel übertragen? Wann findet es statt? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

FC Porto gegen TSG Hoffenheim in der Europa League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Dem Spielplan der Europa League 24/25 nach findet die Partie zwischen Porto und Hoffenheim am 24. Oktober 2024 statt. Anstoß des Matches ist am Abend um 21 Uhr im Estadio do Dragao in Porto.

Porto vs. Hoffenheim live im Free-TV und Stream: EL-Übertragung am 3. Spieltag

Die Rechte an der Übertragung der Europa League hat sich für diese Saison RTL gesichert. Generell werden die Spiele auf der sendereigenen Streamingplattform RTL++ gezeigt, doch pro Spieltag werden einige Partien, vor allem mit deutscher Beteiligung, im Free-TV gezeigt. Wollen Sie also alle Spiele der Europa League 24/25 in voller Länge sehen, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement bei RTL+. Aktuell gibt es ein solches ab 5,99 Euro pro Monat. Die Partie zwischen dem FC Porto und der TSG Hoffenheim wird sowohl als Live-Stream auf RTL+ als auch im Free-TV gezeigt. Dafür können Sie einfach ab 20.15 Uhr RTL einschalten und sich vor dem Anpfiff noch die Vorberichterstattung ansehen.

Hier finden Sie noch einmal alle Informationen zum Spiel auf einen Blick:

Spiel: FC Porto vs. TSG Hoffenheim, 3. Spieltag, Europa League

Datum: 24. Oktober 2024

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Estadio do Dragao, Porto

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Live-Stream: RTL+

FC Porto und TSG Hoffenheim: Bilanz beider Teams

Ein Vergleich direkter Vergleich der beiden Teams ist schwierig, denn laut der Seite fussballdaten.de sind sich Porto und Hoffenheim noch nie auf dem Rasen begegnet. Betrachtet man die bisherigen Leistungen der Teams im europäischen Kontext, hat der FC Porto aber die bessere Bilanz und geht als Favorit ins Match gehen. Obwohl es in der Bundesliga bei Hoffenheim gerade gar nicht rund läuft, hat das Team in der Europa League noch keine Niederlage kassiert. Es dürfte also ein spannendes Match werden.