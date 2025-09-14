Icon Menü
FC St. Pauli erwartet den FCA mit einem Derbysieg gegen den Hamburger SV im Rücken

FC Augsburg

Das Millerntor steht gegen den FCA unter Strom

Regenbogenfarben und Aufbruchstimmung: Der FC St. Pauli erwartet mit dem Derby-Sieg im Rücken den FCA. Der Saisonstart hätte für den Kiez-Klub und Trainer Alexander Blessin kaum besser laufen können.
Von Robert Götz
    •
    •
    •
    Das Millerntor steht nach dem 3:3 gegen Dortmund und dem Derby-Sieg gegen den HSV unter Strom.
    Das Millerntor steht nach dem 3:3 gegen Dortmund und dem Derby-Sieg gegen den HSV unter Strom. Foto: WITTERS

    Natürlich kommt es am Ende auch beim FC St. Pauli darauf an, genügend Punkte auf dem Spielfeld zu ergattern, genügend Geld in allen Strukturen des Vereines zu erarbeiten, und doch gelingt es den Verantwortlichen des Kult-Klubs immer wieder, andere Akzente als andere Bundesligisten zu setzen. So wurde Mitte der Woche auf dem Dach der Nordtribüne des Millerntor-Stadions die nach Vereinsangaben weltweit erste Photovoltaikanlage in Regenbogenfarben offiziell eröffnet. Es soll ein weithin sichtbares Symbol für Vielfalt, Inklusion und Nachhaltigkeit sein.

