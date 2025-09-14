Das Millerntor steht gegen den FCA unter Strom

Natürlich kommt es am Ende auch beim FC St. Pauli darauf an, genügend Punkte auf dem Spielfeld zu ergattern, genügend Geld in allen Strukturen des Vereines zu erarbeiten, und doch gelingt es den Verantwortlichen des Kult-Klubs immer wieder, andere Akzente als andere Bundesligisten zu setzen. So wurde Mitte der Woche auf dem Dach der Nordtribüne des Millerntor-Stadions die nach Vereinsangaben weltweit erste Photovoltaikanlage in Regenbogenfarben offiziell eröffnet. Es soll ein weithin sichtbares Symbol für Vielfalt, Inklusion und Nachhaltigkeit sein.

