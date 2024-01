DFB-Pokal: St. Pauli – Düsseldorf live im Free-TV - Übertragung und Termin

St. Pauli und Fortuna Düsseldorf treffen im Viertelfinale des DFB-Pokals aufeinander. Hier gibt es alle Informationen rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit.

Laut DFB-Pokal-Spielplan 23/24 stehen im Januar 2024 die ersten Partien im Viertelfinale des Turniers an. Darunter fällt auch die Begegnung zwischen dem FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf.

Sie wollen wissen, wann genau die beiden Vereine im DFB-Pokal aufeinandertreffen und wie Sie die Partie live verfolgen können? Wir haben alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung live im TV und Stream. Außerdem im Angebot: ein Live-Ticker und eine Bilanz für die Begegnung FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf.

FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal-Viertelfinale 23/24: Termin, Uhrzeit und Anstoß

Die Partie St. Pauli - Fortuna Düsseldorf ist für Ende Januar 2024 angesetzt. Genauer genommen treffen die beiden Mannschaften heute am Dienstag, dem 30. Januar 2024 aufeinander. Geplant ist der Anpfiff für 20.45 Uhr. Die Partie wird im Heimstadion des FC St. Pauli, dem Millerntor Stadion in Hamburg, ausgetragen.

Übertragung im DFB-Pokal-Viertelfinale: St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf live im Free-TV und Stream

Die Rechte für die Übertragung des DFB-Pokal 2023/24 liegen grundsätzlich sowohl beim Bezahlsender Sky als auch bei ARD und ZDF. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender übertragen insgesamt 15 Spiele, darunter die Halbfinals sowie das Finale.

Fußballfans haben Glück: Auch das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen St. Pauli und Düsseldorf wird im ZDF übertragen und ist damit kostenlos im Free-TV zu sehen. Zudem besteht natürlich die Möglichkeit, das Spiel auch im Pay-TV oder Stream bei Sky zu verfolgen. Hierfür ist aber ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Spiel: FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf , DFB-Pokal 23/24, Viertelfinale

- , DFB-Pokal 23/24, Viertelfinale Datum: 30. Januar 2024

30. Januar 2024 Uhrzeit : 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Millerntor Stadion, Hamburg

Stadion, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

St. Pauli - Düsseldorf im DFB-Pokal-Viertelfinale 23/24: Aufstellung, Tore und Ergebnis - alle Infos im Live-Ticker

Wer am 30. Januar 2024 keine Möglichkeit oder keine Lust hat, das DFB-Pokal-Viertelfinale vor dem TV oder im Live-Stream zu verfolgen, für den haben wir eine Alternative parat: den Live-Ticker der Augsburger Allgemeinen. Hier werden alle Karten, alle Wechsel und alle Tore live zusammengefasst - Ihnen entgeht kein Detail der Partie. Zudem bietet der Live-Ticker auch Hintergrundinformationen zu den Begegnungen wie Bilanzen und Aufstellungen - und er erlaubt es, mehrere Spiele parallel zu verfolgen.

FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf: Bilanz und Infos im DFB-Pokal

Für die Bilanz (laut fussballdaten.de) zwischen dem FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf liegt einiges an Datenmaterial vor: Bereits 50 Mal sind die beiden Vereine aufeinandergetroffen. Das erste verzeichnete Aufeinandertreffen fand am 26. Mai 1971 statt und ging 3:1 für die Mannschaft aus Düsseldorf aus. Das jüngste Match liegt noch nicht allzu lange zurück: Am 5. August 2023 trennten sich die beiden Vereine in der 2. Bundesliga 0:0. Auch insgesamt ist die Bilanz zwischen den beiden Mannschaften recht ausgewogen: Von 50 Partien endeten 12 mit einem Unentschieden, 18 Mal gewann St. Pauli und 20 Mal Düsseldorf. Im DFB-Pokal kam es bisher nur zu einem Aufeinandertreffen: Am 17. August 1991 besiegte Düsseldorf St. Pauli in der 2. Runde des Pokals mit 2:1. Es bleibt also spannend, wie das Match am 30. Januar 2024 ausgehen wird.