Teutonia 05 Ottensen - RB Leipzig im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Im DFB-Pokal 2022/23 trifft Teutonia 05 Ottensen auf RB Leipzig. Hier gibt es alle Infos rund um Termin, Übertragung im TV und Stream sowie einen Liveticker.

Im Sommer 2022 ging es wieder los: Der DFB-Pokal ist in eine neue Saison gestartet. Insgesamt 32 Begegnungen wird es in Runde 1 beim DFB-Pokal 2022/23 geben. Eine davon ist zwischen dem FC Teutonia 05 Ottensen aus Hamburg und der Siegermannschaft des letzten DFP-Pokal RB Leipzig.

Wie wird sich der Regionalligist aus Hamburg gegen den Bundesligisten aus Leipzig schlagen? Hier in diesem Artikel erfahren Sie alle wichtigen Infos rund um Termin, Uhrzeit und Live-Übertragung im TV und Stream. Außerdem haben wir einen Liveticker für Sie.

Teutonia Ottensen - RB Leipzig im DFB-Pokal 2022/23: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Die Partie zwischen dem FC Teutonia 05 Ottensen und RB Leipzig findet am heutigen Dienstag, dem 30. August 2022 statt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Ausgetragen wird das Spiel nicht wie geplant in Dessau, sondern in der Red Bull Arena in Leipzig.

Video: SID

Teutonia gegen Ottensen ist das einzige Spiel, welches am 30. August 2022 im Rahmen des DFB-Pokals über die Bühne geht. Außerdem ist es die vorletzte der insgesamt 32 Begegnungen in Runde 1 beim DFB-Pokal 2022/23.

FC Teutonia 05 Ottensen gegen RB Leipzig im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

Das Spiel zwischen Teutonia Ottensen und dem RB Leipzig gibt es sowohl im Free-TV, im Pay-TV als auch im Onlinestream zu sehen. Die Übertragung im Free-TV übernimmt der öffentlich-rechtliche Sender ZDF. Im Pay-TV läuft die Partie bei Sky Sport.

Wenn Sie Teutonia Ottensen gegen Leipzig lieber online sehen möchten, stehen Ihnen hierfür ebenfalls zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Im ZDF-Livestream gibt es das Spiel gratis zu sehen. Zusätzlich läuft die Partie auch bei Wow, dem neuen Streamingangebot von Sky, welches früher noch unter Sky Ticket bekannt war.

Hier finden Sie alle wichtigen Eckdaten zum DFB-Spiel in einer kurzen Übersicht:

Spiel: FC Teutonia 05 Ottensen vs. RB Leipzig , DFB-Pokal, Runde 1

05 vs. , DFB-Pokal, Runde 1 Datum: Dienstag, 30. August

Dienstag, 30. August Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Arena, Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Stream: ZDF-Mediathek, Wow

DFB-Pokal 2022/23: Teutonia Ottensen vs. RB Leipzig live - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Liveticker

Das nachfolgende Datencenter hält sie während allen DFB-Pokal-Spielen auf dem Laufenden, besonders dann, wenn Sie die Spiele nicht live im TV oder Stream mitverfolgen können. Neben dem aktuellen Spielstand finden Sie dort alle Infos rund Aufstellung, Auswechslungen, Spielverlauf sowie zu gelben und roten Karten. Zusätzlich gibt es dort alle bekannten Termine beim DFB-Pokal 2022/23 im Überblick.

Hinweis: Sollte der Liveticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

DFB-Pokal 2022/23: FC Teutonia 05 Ottensen gegen RB Leipzig - Bilanz und Infos

Die Mannschaft aus Ottensen, welche aktuell in der Regionalliga Nord spielt und der Bundesligist RB Leipzig, sind in der Vergangenheit noch nie aufeinander getroffen. Als klarer Favorit der Partie gilt RB Leipzig. Die Mannschaft unter Domenico Tedesco konnte sich den begehrten Pokal im DFB-Finale 2021/22 sichern.

Aber auch Teutonia Ottensen schaffte in der Saison 2021/22 einen Pokalsieg: Das Team setzte sich beim Hamburgpokal gegen Altona 93 durch und holte sich den ersten Titel. Durch den Sieg beim Hamburgpokal konnte Teutonia Ottensen sich für den DFB-Pokal 2022/23 qualifizieren.

FC Teutonia 05 Ottensen

Liga: Regionalliga Nord

Trainer: David Bergner

Stadion: Stadion Hoheluft

RB Leipzig

Liga: 1. Bundesliga

Trainer: Domenico Tedesco

Stadion: Red Bull Arena

