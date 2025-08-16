FC Viktoria Köln – SC Paderborn live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 2025/26

Der DFB-Pokal wird in der Saison 2025/26 zum 83. Mal ausgetragen. Seit 1935 wird jedes Jahr im Pokalwettbewerb um die Trophäe gespielt, die nach der deutschen Meisterschaft als der wichtigste Titel im deutschen Fußball auf Vereinsebene gilt. Rekordtorschütze ist bis heute Gerd Müller mit 78 Treffern. Der FC Bayern München hält derweil mit zwanzig gewonnenen Endspielen den Rekord für die meisten Titelgewinne im DFB-Pokal, zuletzt konnte sich allerdings der VfB Stuttgart im Pokalfinale 2024/25 mit 4:2 gegen den damaligen Drittligisten Arminia Bielefeld behaupten und den Wettbewerb zum insgesamt vierten Mal in der Vereinshistorie gewinnen. Im DFB-Pokal ist es üblich, dass Mannschaften aus unterschiedlichen Ligen gegeneinander antreten, insbesondere während der ersten Runden des Turniers.

Mit dem FC Viktoria Köln und dem SC Paderborn treffen in der ersten Runde des DFB-Pokals 2025/26 ein Drittligist und ein Zweitligist aufeinander. Wann genau findet die Begegnung zwischen den beiden Teams statt? Wann ist Anstoß und wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Viktoria Köln – SC Paderborn im DFB-Pokal 2025/26: Termin und Anstoßzeit

Laut Spielplan des DFB-Pokals 2025/26 findet das Spiel in der ersten Runde zwischen dem FC Viktoria Köln und dem SC Paderborn am 17. August 2025 statt. Damit fällt der Termin auf einen Sonntag. Der Anstoß erfolgt planmäßig um Punkt 13 Uhr, gespielt wird im Sportpark Höhenberg. Das zur Anlage gehörende Fußballstadion ist die Heimspielstätte von Viktoria Köln. Es bietet Platz für 8.343 Zuschauer.

FC Viktoria Köln gegen den SC Paderborn live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 25/26

Für die Übertragung des DFB-Pokals 2024/25 sind in der Saison 2025/26 wieder der Pay-TV-Sender Sky sowie die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF zuständig. Wer alle 63 Spiele – von der ersten Runde bis zum Finale im Berliner Olympiastadion – live und in voller Länge oder in der Konferenz verfolgen möchte, muss sich jedoch zwangsläufig um ein kostenpflichtiges Sky-Abo bemühen. Ein solches kostet für Neukunden bei Abschluss eines Jahresabos aktuell 25 Euro pro Monat (Stand: Juli 2025).

Fünfzehn ausgewählte Partien des Turniers gibt es im linearen TV bei der ARD und im ZDF zu sehen. Dazu zählen unter anderem die beiden Halbfinal-Spiele sowie das Finale im Olympiastadion. Zuvor zeigen beide Sender in jeder Runde mindestens zwei Spiele. Das Spiel zwischen dem FC Viktoria und dem SC Paderborn läuft hingegen ausschließlich bei Sky. Folglich benötigen alle, die besagtes Match live verfolgen möchten, ein Sky-Abo. Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung des Spiels zwischen Viktoria Köln und Paderborn im Überblick:

Spiel: FC Viktoria Köln vs. SC Paderborn (DFB-Pokal 2025/26, 1. Runde)

Datum: Sonntag, 17. August 2025

Uhrzeit: 13 Uhr

Ort: Sportpark Höhenberg, Köln (NRW)

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

Viktoria Köln gegen den SC Paderborn im DFB-Pokal 25/26: Bilanz der beiden Teams

Im Fall dieser beiden Mannschaft ist die Frage nach der Bilanz sehr schnell und einfach beantwortet, denn Viktoria Köln und der SC Paderborn haben bislang noch nie gegeneinander gespielt. Das Aufeinandertreffen am 17. August 2025 in der ersten Runde des DFB-Pokals ist somit eine echte Premiere. Den Paderbornern dürfte aufgrund des Klassenunterschieds die Favoritenrolle zuteilwerden, doch die Liga-Zugehörigkeit der Teams muss selbstverständlich nichts über den Ausgang des Spiels verraten.