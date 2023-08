DFB-Pokal 23/24: FC Viktoria Köln - SV Werder Bremen live im TV und Stream

FC Viktoria Köln - SV Werder Bremen beim DFB-Pokal 23/24 - Hier erfahren Sie alles rund um den Termin und die Übertragung des Spiels im TV und Stream.

Beim DFB-Pokal kommt es in der 1. Runde regelmäßig zu sehr ungleichen Partien. Teilweise spielen Regionalliga-Vereine gegen den deutschen Meister. Nicht ganz so dramatisch verhält es sich beim Spiel FC Viktoria Köln - SV Werder Bremen. Da es sich bei den Kölnern um einen Verein aus der 3. Bundesliga handelt, ist der Abstand zu den Bremern nicht ganz so groß. Dennoch ist es eines der Spiele, bei denen der Sieger im Voraus festzustehen scheint.

Doch das muss nichts heißen. Denn immer wieder kommt es dazu, dass Top-Vereine aus der 1. Bundesliga gegen auf dem Papier sehr viel schwächere Mannschaften beim DFB-Pokal verlieren. Eine solche Niederlage in der 1. Runde beim DFB-Pokal 23/24 wäre für die Bremer allerdings eine Katastrophe, nachdem sie in den letzten Spielen der vergangenen Bundesliga-Saison nicht eine einzige Partie für sich entscheiden konnten.

Wann und wo ist das Spiel FC Viktoria Köln - SV Werder Bremen zu sehen? Gibt es auch eine Übertragung im Free-TV? Die Antworten darauf finden Sie hier.

DFB-Pokal 23/24: Termin und Uhrzeit des Spiels FC Viktoria Köln - SV Werder Bremen - Wann ist Anstoß?

Gespielt wird die 1. Runde beim DFB-Pokal 23/24 vom 11. August bis zum 27. September. Bis auf zwei Partien stehen allerdings sämtliche Spiele am 11., 12., 13. oder 14. August im DFB-Pokal-Spielplan des Turniers. Das Spiel FC Viktoria Köln - SV Werder Bremen wird heute am Samstag, dem 12. August, ausgetragen. Anstoß ist um 15.30 Uhr im Sportpark Höhenberg in Köln.

Da beinahe alle Spiele der 1. Runde an nur vier Tagen gespielt werden, finden zu dieser Uhrzeit noch weitere Partien statt. Ebenfalls um 15.30 Uhr spielen TSV Schott Mainz - Borussia Dortmund, FC Oberland - 1. FC Nürnberg, SV Atlas Delmenhorst - FC St Pauli, Teutonia 05 Ottensen - Bayer 04 Leverkusen und FC Gütersloh - Holstein Kiel.

Übertragung von FC Viktoria Köln gegen SV Werder Bremen beim DFB-Pokal 23/24 live im TV und Stream

Leider gibt es für das Spiel FC Viktoria Köln gegen SV Werder Bremen keine Übertragung im Free-TV. Da nur insgesamt 15 Spiele des Turniers im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sind, wird keine der am 12. August gespielten Partien kostenlos im TV übertragen. Die Übertragung beim DFB-Pokal 23/24 im Free-TV konzentriert sich auf das Viertel- und Halbfinale sowie das Finale des Turniers.

Das Spiel FC Viktoria Köln gegen SV Werder Bremen wird aber selbstverständlich dennoch übertragen. Bei Sky sind nämlich sämtliche Spiele des DFB-Pokals 23/24 im TV und Stream zu sehen. Wer dieses Angebot nutzen möchte, muss dafür allerdings ein entsprechendes Abo bei Sky abschließen.

Hier finden Sie noch einmal alle wichtigen Infos rund um das Spiel FC Viktoria Köln gegen SV Werder Bremen:

Spiel: FC Viktoria Köln - SV Werder Bremen , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde

- , DFB-Pokal 23/24, 1. Runde Datum: Samstag, 12. August 2023

Samstag, 12. August 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Sportpark Höhenberg, Köln

Sportpark Höhenberg, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

FC Viktoria Köln - SV Werder Bremen: Ergebnis und Aufstellung im Live-Ticker beim DFB-Pokal 23/24

Dass das Spiel FC Viktoria Köln - SV Werder Bremen nicht im Free-TV zu sehen ist, ist für den ein oder anderen Fußballfan sicherlich ärgerlich. Doch auch wenn Sie über kein Abo bei Sky verfügen, können Sie das Spielgeschehen beim DFB-Pokal 23/24 mitverfolgen. Möglich macht das unser Live-Ticker, der Sie über alle aktuellen Entwicklungen des Spiels von der Aufstellung der Mannschaften bis hin zum Ergebnis nach dem Schlusspfiff informiert.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

FC Viktoria Köln vs. SV Werder Bremen: Bilanz und Infos

Bislang sind die beiden Vereine weder beim DFB-Pokal noch anderswo aufeinandergetroffen. Dabei waren beide Mannschaften auch im vergangenen Jahr bei dem Turnier mit dabei. Die Teams waren dabei allerdings nicht sehr erfolgreich. Die Bremer verloren in der 2. Runde gegen den SC Paderborn 07 aus der zweiten Liga, Viktoria Köln ging bereits in der 1. Runde mit 0:5 unter. Allerdings spielten diese auch gegen den Rekordmeister FC Bayern, was das Ergebnis sicherlich entschuldigt. Bestimmt wollen jedoch beide Vereine in diesem Jahr besser beim Turnier abschneiden und werden mit der entsprechenden Einstellung an das kommende Spiel herangehen.