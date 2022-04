FC Villarreal - FC Bayern München in der Champions League: Liveticker und Infos zur Übertragung

Im Viertelfinale der Champions League treffen der FC Villarreal und der FC Bayern München aufeinander. Hier haben wir alle Infos rund um Übertragung im TV und Livetstream sowie einen Liveticker für Sie.

Für insgesamt acht Fußballmannschaften wird es noch einmal ernst: In der aktuellen Champions League-Saison 2021/22 steht das Viertelfinale an. In jeweils einem Hin- und Rückrundenspiel müssen die europäischen Topmannschaften um den Einzug in das CL-Halbfinale kämpfen.

Aus Deutschland ist noch der FC Bayern bei der Champions League dabei. Im Rückrundenspiel des CL-Achtelfinales konnten die Münchner sich mit einem haushohen Sieg von 7:1 gegen RB Salzburg den Einzug ins Viertelfinale sichern. Als nächstes trifft der FC Bayern auf den FC Villarreal. Das spanische Team hat in der Achtelfinal-Rückrunde ebenfalls einen Sieg von 0:3 gegen Juventus Turin erzielen können. Welche Mannschaft sich letztendlich im Viertelfinale durchsetzen kann, bleibt also spannend. In der Hinrunde wird Villarreal den FC Bayern empfangen.

Sie möchten mehr zum Viertelfinalspiel FC Villarreal gegen FC Bayern München erfahren? In diesem Artikel haben wir alle Infos rund um Übertragung im TV und Livestream sowie die Bilanz beider Mannschaften für Sie zusammengestellt. Zusätzlich finden Sie hier unseren Liveticker zur Champions League 2021/2022.

FC Villarreal - Bayern München in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der FC Villarreal und der FC Bayern spielen in der Viertelfinal-Hinrunde am Mittwoch, dem 6. April 2022 gegeneinander. Anpfiff ist um 21.00 Uhr im Estadio de la Cerámica in Villarreal.

Villarreal gegen Bayern München: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Alle Spiele der aktuellen Champions League-Saison werden entweder beim Streaming-Dienst DAZN oder Amazon Prime zu sehen sein. Eine Übertragung im Free-TV gibt es diesmal für keines der CL-Spiele. Wer die Partie zwischen Villarreal und Bayern München überträgt, verraten wir Ihnen hier:

Spiel: FC Villarreal vs. Bayern München , Viertelfinale der UEFA Champions League 2021/22, Hinrunde

vs. , Viertelfinale der 2021/22, Hinrunde Datum: Mittwoch, 6. April 2022

Mittwoch, 6. April 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Estadio de la Cerámica, Villarreal

Estadio de la Cerámica, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Liveticker zum CL-Spiel FC Villarreal vs. FC Bayern München

Ihnen ist es nicht möglich, alle Spiele der Champions League live im Stream mitzuverfolgen? Kein Problem - mit unserem Liveticker verpassen Sie nichts. Hier werden Sie nicht nur über den aktuellen Spielstand informiert, sondern auch über alle gefallenen Tore, gelbe und rote Karten und Auswechslungen. Zudem werden die spannendsten Spielmomente kommentiert. Im Datencenter sind außerdem die Aufstellung und alle wichtigen Infos zur aktuellen Champions League-Saison 2021/2022 aufgeführt:

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo gibt es die Spiele der Saison 21/22 zu sehen?

Bei Amazon Prime Video werden in der aktuellen Champions League-Saison insgesamt 16 Partien übertragen. Die restlichen Spiele stehen beim Streaming-Anbieter DAZN zur Verfügung. Im Free-TV gibt es diesmal keine CL-Spiele zu sehen. Auch der Pay-TV-Sender Sky konnte sich bei der Champions League 2021/2022 keine Rechte für die Übertragung sichern.

Ein monatliches Abonnement bei DAZN ist für 29,99 Euro zu haben. Das DAZN-Jahresabo gibt es für 274,99 Euro.

FC Villarreal gegen Bayern München: Bilanz und Infos

Zwei Mal sind der FC Villarreal und der FC Bayern München bisher aufeinandergetroffen. Beide Begegnungen waren in der Champions League-Gruppenphase 2011. In Hin- und Rückrunde konnte der FC Bayern sich den Sieg sichern. Mit dem 7:1 im letzten CL-Spiel hat der FCB unter Beweis gestellt, dass sie zu den Favoriten gehören. Wird die Mannschaft unter Trainer Julian Nagelsmann auch diesmal gegen Villarreal überzeugen können?