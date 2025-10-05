Zwei Musterschüler des FC Augsburg mit der Note eins

Finn Dahmen Der Torhüter kann mit einem guten Gefühl zur deutschen Nationalmannschaft reisen. Setzte sich bei mehreren Chancen der Wolfsburger wirklich sehr gut in Szene. Da spielte das Gegentor, ein Schuss aus kurzer Entfernung ins Torwarteck keine große Rolle mehr. Note 2,5

Kristijan Jakic spielt für Kroatien oft auf der rechten Abwehrseite

Kristijan Jakic Für den Ersatz-Kapitän hatte Trainer Sandro Wagner dieses Mal die Position des rechten Verteidigers in einer flexiblen Abwehrformation, die zwischen Dreier- und Viererkette hin- und herwechselte, vorgesehen. Für Augsburg ungewohnt, da spielt er normalerweise im Mittelfeld, aber in der kroatischen Nationalmannschaft war das zuletzt sein Stammplatz. Und so erledigte der 28-Jährige seine Arbeit auch. Abgeklärt, routiniert, wenn die FCA-Defensive auf den Angriff vorbereitet war. Hatte aber in Sprintduellen Amour Mohammed schon das eine oder andere Problemchen. Note 3,0

Wieder der alte Chrislain Matsima

Chrislain Matsima Schwächelte zuletzt, doch dieses Mal wieder vollkommen in der Spur. Es war nicht zu übersehen, dass er sich in dieser taktischen Formation wohler fühlte als zuletzt in der extrem hochstehenden Dreier-Kette. War ballsicher und enorm durchsetzungsstark. Bemerkenswert, mit wie viel Willen er das 2:0 (Balleroberung, Sprint, Querpass) vorbereitete. Note 1,5

Noahkai Banks Der 18-Jährige stand erstmals seit acht Monaten wieder in der FCA-Startelf; zuletzt durfte er am 1. Februar beim 1:1 in St. Pauli von Beginn an spielen (damals unterlief ihm ein Eigentor). Dieses Mal traf das FCA-Eigengewächs schon nach drei Minuten ins richtige Tor. Sein erster Treffer in der Bundesliga und der Auftakt zu einer fast makellosen Partie. Vor allem in Halbzeit eins fast fehlerlos. Traute sich viel, auch tiefe risikoreiche Pässe, die das FCA-Spiel aus der Abwehr heraus schnell machen können. Das macht Appetit auf mehr. Note 1,0

Dimitrios Giannoulis Der Grieche stand erstmals seit dem zweiten Spieltag wieder in der FCA-Anfangsformation und stabilisierte die linke Außenbahn, die er mit viel Laufbereitschaft und Speed verteidigte. War mit fast 35 Kilometern der schnellste FCA-Spieler auf dem Platz und nach rund 70 Minuten auch platt. Machte Anton Kade Platz. Note 3,0

Han-Noah Massengo Normalerweise steht er nicht für das große Spektakel, sondern erledigt seine Arbeit im defensiven Mittelfeld eher unspektakulär. Dieses Mal packte er aber zwei Zungenschnalzer aus. In der 29. Minute eine Monstergrätsche gegen Vinicius de Souza Costa und dann in der Nachspielzeit einen wunderbaren Trick, mit dem er Christian Eriksen ins Leere laufen ließ. Manchmal in der Box vor dem eigenen Tor etwas zu passiv. Note 3,0

Elvis Rexhbecaj Symbolhaft für seine Einstellung war sein heroischer Kampf in der Nachspielzeit an der gegnerischen Eckfahne, um auf Zeit zu spielen. Technisch begabtere Spieler provozieren einen Eckball, er verlor am Ende den Ball, hatte aber das getan, was er am besten kann: fighten. Bei Rexhbecaj bekommt man immer das, was man erwartet. Über 100 Prozent Einsatz und Leidenschaft. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Note 3,0

Fabian Rieder Der Schweizer ist einer der Feingeister in der Augsburger Offensive. Nicht ganz so virtuos im Umgang mit dem Ball wie Claude-Maurice, aber dafür robuster. Mit Übersicht bereitete er das 3:0 von Robin Fellhauer vor, zog aber genauso gut das eklige Gegenpressing auf. Note 2,5

Robin Fellhauer: Erstes Bundesliga-Tor mit 27 Jahren

Robin Fellhauer Das Universalgenie, das aus der 2. Liga kam. Schwer zu verstehen, wie er dort so lange übersehen werden konnte. Feierte mit 27 Jahren beim FCA vor ein paar Wochen sein Bundesliga-Debüt und jetzt sein erstes Bundesliga-Tor. Egal, wo ihn der Trainer hinstellt, Fellhauer liefert. Und das herrlich normal, ohne irgendwelchen Glamour, sondern mit viel Maloche. Note 2,0

Icon vergrößern Robin Fellhauer war gegen Wolfsburg kaum zu stoppen. Foto: Marc Marasescu, Kolbert-Press Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Robin Fellhauer war gegen Wolfsburg kaum zu stoppen. Foto: Marc Marasescu, Kolbert-Press

Elias Saad VfL-Torhüter Kamil Grabara verhinderte mit seinen Fingerspitzen, dass der FCA-Neuzugang vielleicht in der Auswahl zum Tor des Monats Oktober auftauchen wird. Denn er lenkte den genialen Hacken-Ablenker von Saad nach einer halben Stunde um den Pfosten. Aber auch ohne Tor zeigte der gebürtige Hamburger sein Potenzial mit vielen guten Offensivaktionen, aber auch mit bissigem Anlaufverhalten. Note 2,0

Mert Kömür und sein bestes Bundesliga-Spiel

Mert Kömür Es war wohl das bisher beste Bundesliga-Spiel des 20-Jährigen. Bereite das erste Tor von seinem Freund Noahkai Banks mit einer genauen Flanke vor, erzielte das 2:0 mit links selbst und sorgte auch sonst in der VfL-Abwehr für viel Unruhe. Und das nicht nur, wenn er selbst am Ball war, sondern auch als hartnäckiger Anläufer beim Gegenpressing. Eine abgekochte Leistung für den Jungspund. Note 1,0

Anton Kade (71. für Giannoulis) Erstmals nach seiner Sprunggelenksverletzung stand der Neuzugang vom FC Basel wieder im Kader und kam dann für den entkräfteten Giannoulis. Kade spielte dann unauffällige 19 Minuten plus fünf Minuten Nachspielzeit.

Samuel Essende (78. für Saad) Letztes Wochenende in der Startelf, dieses Mal wieder draußen. Kam rein und versuchte sofort Akzente zu setzen. Des Öfteren zu übermotiviert, aber mit viel Herzblut.

Cedric Zesiger (84. für Banks) Der Schweizer Nationalspieler löste den Spieler ab, der ihn verdrängt hatte: Noahkai Banks. Der steht für die FCA-Zukunft, Zesiger für das bodenständige Hier und Jetzt. Derzeit hat nun wohl die Jugend die Nase vorn.

Es werden nur Spieler benotet, die vor der 60. Spielminute auf dem Platz standen.